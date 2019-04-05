Не допомагають: науковці поставили хрест на солодощах

Учені спростували міф про те, що солодощі приносять полегшення від моральних страждань. У нас є ще й погана новина: ваші улюблені смаколики можуть навіть посилити їх.

Існує стійке поняття "втішне харчування", яким позначають вплив випічки й інших солодощів з великою кількістю цукру на настрій людини. Більшість людей заїдають солодким якісь неприємності у своєму житті, адже вважається, що через збільшення рівня цукру в крові настрій теж підвищується. Однак тепер вчені довели, що цукрова розрада – не більше, ніж міф. Вони підкреслюють, що ніяких наукових доказів здатності солодощів впливати на настрій не існує.

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Експерти провели метааналіз 131 дослідження, яке показало, що торти, тістечка та морозиво не тільки не підвищують настрій, але і змушують людей відчувати себе більш спустошеними і менш зосередженими всього через годину після їх прийому. Отже, поганий настрій не варто заїдати випічкою, оскільки ніякого полегшення страждань людина не відчує, а самі ці страждання тільки посиляться вже дуже швидко. Це дослідження проводилося вченими з Університету Гумбольдта у Берліні, яким допомагали їх колеги з університетів Уорвіка і Ланкастера в Великобританії.

Солодощі не можуть покращити ваш настрій

Відзначимо, що до останнього часу в науці ведуться суперечки про вплив цукру і, в цілому, вуглеводів на настрій. Жертви депресії або сезонних афективних розладів проходять через солодке самолікування. Вважається, що цукор сприяє виділенню нейротрансмітерів, що підвищують настрій. Однак надмірне вживання вуглеводів робить негативний вплив на психологічне самопочуття.

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