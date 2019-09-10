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Науковці розповіли, чому корисно приділяти час обідньому сну
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Учені встановили, що якщо дорослі люди сплять удень хоча б двічі на тиждень, то у них знижується ризик інфарктів та інсультів. А ось дефіцит сну збільшує небезпеку атеросклерозу. Тому, якщо ви дуже хочете подрімати посеред дня – не відмовляйте собі у цьому задоволенні.
Якщо вдень ви можете приділити хоча б 40 хвилин сну, то ймовірність інфаркту або інсульту знизиться на 48%, як показало дослідження.
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Утім, для досягнення цього ефекту достатньо двох епізодів денного сну на тиждень, а якщо їх буде більше, то ніякої додаткової переваги ваше здоров'я не отримає. Зате встановлено, що дефіцит сну підвищує ризик атеросклерозу, тобто патологічного стану, при якому в наших артеріях скупчуються бляшки. Через це прохідність крові по організму порушується, що може привести до інфаркту або інсульту.
Автори нинішнього дослідження знову говорять про те, що ідеальною тривалістю сну вночі є 8 годин, але це не виключає і невеликого денного сну. Особливо для тих людей, які хронічно не висипаються вночі.
Практика показує, що понад 60% людей не сплять ті самі 8 годин, і тривалість їх сну становить 7 годин або навіть ще менше. Свої висновки вчені з Університетського госпіталю Лозанни у Швейцарії зробили на основі спостережень за 3 400 особами у віці від 35 до 75 років, які тривали 5 років.
Учені шукали зв'язок між частотою сну, його середньою тривалістю та ризиком інфарктів і інсультів. За 5 років спостережень зареєстрували 155 інфарктів і інсультів. Ретельний підрахунок показав, що два епізоди денного сну на тиждень дозволяють зменшити ризик цих небезпечних для життя порушень в роботі мозку і серця майже на 50%.
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