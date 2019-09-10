Науковці назвали ще одну вагому причину регулярно чистити зуби

Якщо ви лінуєтесь щодня чистити зуби, то у нас для вас не вельми втішна новина. Науковці з Ірландії з'ясували, що ризик розвитку пухлин печінки залежить, в тому числі, і від гігієни порожнини рота.

Ірландські дослідники прийшли до висновку про те, що погана гігієна порожнини рота може на 75% збільшити ймовірність розвитку одного з найбільш поширених і небезпечних видів раку.

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Раніше до факторів ризику пухлин печінки відносили зловживання алкоголем, і ось тепер учені з Белфасту виявили нову небезпеку, причому значно поширенішу серед людей.

На жаль, люди не витрачають на чистку зубів по дві хвилини вранці і ввечері, часто не користуються зубною ниткою, не відвідують стоматологів для профілактичних оглядів і професійного чищення зубів щороку, не використовують іригатори, які ефективно видаляють частинки їжі між зубами, і не роблять те, що рекомендують фахівці.

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Ірландські вчені спостерігали за зв'язком між поганою гігієною порожнини рота і цілою низкою пухлин шлунково-кишкової системи, включаючи печінку, кишківник, пряму кишку і підшлункову залозу. Значних зв'язків між підвищеним ризиком більшості пухлин і поганою гігієною порожнини рота виявити не вдалося, крім помітного впливу хворих зубів і ясен на ризик раку печінки. З трохи менше пів мільйона учасників дослідження у 4 000 протягом 6 років спостережень виявили пухлини шлунково-кишкової системи. При цьому у 13% випадків пацієнтів виявили погане здоров'я порожнини рота.

Біологічні механізми зв'язку здоров'я порожнини рота і раку печінки поки наукою повністю не зрозумілі. Існує теорія про вплив мікробіому кишківника на розвиток хвороб печінки. Сама печінку вносить свій внесок у боротьбу з бактеріями в організмі людини. Якщо ж "поганих" бактерій стає занадто багато, то цей орган може дати збій.

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