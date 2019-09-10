Учені розвінчали найпопулярніший міф про пиво

Популярні міфи про пиво, у які ми досі віримо

Один із найулюбленіших напоїв чоловіків охоплений такою кількістю міфів, що важко зрозуміти, де ж правда. Однак учені вирішили спростувати доволі поширене припущення про пиво.

Науковці серйозно взялись за питання, чи справді пиво призводить до стрімкого набору зайвої ваги. Пивні животики та додаткові кілограми ж насправді виникають не зовсім через цей хмільний напій.

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Дослідники пояснили, що середньостатистичний бокал пива в об'єму до 0,5 л має приблизно 100-200 калорій. Стільки ж має проста канапка без особливих додатків. Звісно ж, неможливо говорити про все пиво, оскільки існує чимало сортів, які відрізняються за кількість хмелю та дріжджів, тому варіюється і калорійність.

Популярні міфи про пиво, у які ми досі віримо

До слова, термін придатності пива необмежений, а от дати на пляшках вказують на час, коли напій почне змінювати свій смак. Така ж ситуація з кольором пива, оскільки вважається, що темне пиво міцніше, однак це не правда.

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