Науковці розповіли, чим ще загрожує дефіцит сну

У дорослих, котрі сплять занадто мало або занадто багато, може підвищуватися ризик серцевого нападу або інсульту. Американські дослідники, пропонують називати цей ефект "надлишковим віком серця".

За даними американського дослідження, у дорослих, які спали в середньому по 7 годин на добу, спостерігався найменший рівень ризику серцевих захворювань. За оцінками дослідників їх "надлишковий вік серця" був приблизно на 3,7 року більшим за хронологічний вік. У тих, хто спав по 6 або по 8 годин, надлишковий вік серця дорівнював 4,5 року, а у тих, хто спав у середньому 5 і менше годин – цей показник дорівнював 5,1 року.

"Тривалі періоди недосипання чинять негативний вплив відразу на кілька систем організму, включаючи серцево-судинну систему", – говорить автор дослідження Куанх Янг (Quanhe Yang) з Центру по контролю і профілактики захворювань (Center for Disease Control and Prevention) в Атланті, США.

"Дослідження показали істотний взаємозв'язок між тривалістю сну та факторами ризику виникнення хвороб серця, таких як гіпертонія, куріння, високий рівень холестерину в крові, діабет і ожиріння, а також смертністю", – стверджує доктор Янг.

Вік серця вчені визначають як прогнозований вік судинної системи людини, заснований на профілі ризику серцево-судинних захворювань, який був розроблений під час Фремінгемського дослідження серця в 2008 році.

Як пояснює доктор Янг, різниця між віком серця людини і її хронологічним віком і називається "надлишковим віком серця". Чим він вищий, тим вище ризик розвитку серцевих захворювань.

Наприклад, якщо у 40-річного чоловіка вік серця становить 44 роки (виходячи з його профілю серцево-судинних ризиків – особистих ризиків розвитку серцево-судинних захворювань), то його надмірний вік серця – 4 роки.

Брак сну негативно впливає на серце

"По суті, його серце на 4 роки старше, ніж повинно бути у типової людини його віку. Концепція віку серця допомагає спростити оцінку ризику розвитку серцевих захворювань. Мета дослідження полягала в тому, щоб знайти зв'язок між дефіцитом сну і здоров'ям серця. Надмірний вік серця – спрощений спосіб вираження ризику розвитку серцевих захворювань", – говорить доктор Янг.

Янг і його колеги проаналізували дані Національного дослідження стану здоров'я та режиму харчування, яке проводилося в США в 2007-2014 роках і охопило 12 755 учасників віком від 30 до 74 років, у яких до цього не було захворювань серця або інсульту.

Учасники дослідження повідомили про свою середню тривалість сну. На основі цих даних, група дослідників розділила учасників на п'ять груп. Близько 13% заявляли, що сплять в середньому по п'ять або менше годин, 24% – 6 годин, 31% – 7 годин, 26% – 8 годин і близько 5% – 9 і більше годин на добу.

Дослідники розрахували надлишковий вік серця учасників, з огляду на їх вік, стать, артеріальний тиск, рівень холестерину, того, чи лікувалися вони від гіпертонії, чи курять вони, чи страждають на діабет. На основі цих даних вони розробили загальний профіль ризику серцево-судинних захворювань учасників. Потім вони перевели цей профіль ризику в терміни надлишкового віку серця.

За словами Янга, визначення надлишкового віку серця дозволить більшій кількості людей, особливо молодих, серед яких ризик серцево-судинних захворювань збільшується, усвідомити важливість рекомендацій медиків і спати по сім годин на добу.

"Попередні дослідження показали, що тривалість сну у дорослих пов'язана з серцево-судинними факторами ризику, серцево-судинними захворюваннями і смертністю від різних причин. Занадто тривалий, як і занадто короткий період сну пов'язаний з підвищеним ризиком серцевих захворювань, причому більшість досліджень показують, що найменший ризик виникає, якщо людина спить по 7 годин на добу", – стверджує доктор Грегг ліхтарів (Gregg Fonarow), кардіолог Медичної школи Девіда Геффена при Каліфорнійському університеті (Devid Geffen School of Medicine at the University of California).

Більш коротка тривалість сну, на думку доктора Фонарова, може сприяти ризику розвитку серцево-судинних захворювань за допомогою впливу на метаболічні та ендокринні функції організму, сприяючи виникненню запальних процесів, пошкодження судин і порушення ритму сну.

