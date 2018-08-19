Уляна Супрун розповіла, чому необхідно щодня прогулюватися в парку

Кожен із нас знає, що прогулянки на свіжому повітрі позитивно впливають на наше здоров'я, але не кожен це робить. Уляна Супрун навела кілька вагомих аргументів, які змусять вас провести сьогоднішній день на природі.

В.о. міністра охорони здоров'я наголошує на тому, що вихідні – ідеальний час для того, щоб провести їх з рідними на природі, тому забудьте про торгові центри й вирушайте до найближчого парку, а краще – лісу за містом.

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По-перше, науковці нагадують, що чим більше часу ви проводите на природі, тим меншими будуть ризики появи психічних проблем. Недостатньо часу? Достатньо буде 30-хвилинної прогулянки в парку для того, щоб покращити психічне здоров'я та настрій.

Достатньо півгодини проводити на природі

Прогулянки на свіжому повітрі допомагають зменшити рівень стресу та подолати тривожність. Це відбувається завдяки зниженню в організмі рівня гормонів стресу – адреналіну та кортизолу. Не варто забувати й про те, що мозок стимулює вироблення ендорфінів.

Також свіже повітря, тиша та велика кількість зелені сприяють зниженню тиску та позитивно впливають на певні ділянки мозку, пов'язані з ризиком виникнення психічних захворювань. Це дозволить менше зосереджувати увагу на тривожних думках і налаштуватися на позитив.

Прогулянки на свіжому повітрі позитивно впливають на психічне здоров'я

Є й хороша новина для тих, хто живе в "зелених" містах. Учені зазначають, що наявність парків, ігрових майданчиків і рекреаційних зон відіграє важливу роль для здоров'я та загального добробуту. Вони нагадують, що перебування на свіжому повітрі спонукає людей більш активно проводити час і бути рухливими.

Тому не просидіть вихідний вдома.

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