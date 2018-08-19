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Такий сніданок позбавляє стресу

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Сніданок для стресостійкості - фото 1
Сніданок для стресостійкості

Американські науковці розповіли, чим потрібно снідати, щоб не страждати від стресів.

Експерти під очільництвом професора Девіда Людвіга назвали продукт, який ідеально підійде для сніданку, а також позбавляє стресів. Виявилось, що традиційна яєчня, омлет чи будь-яка страва з яєць здатна не лише зарядити енергією, а й заспокоїти нервову систему.

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Це підтвердив експеримент за участю добровольців, яких розділили на три групи. У першій снідали стравами з яйцями, у другій – звичайною вівсянкою, а в третій – вівсянкою швидкого приготування. Відтак за піддослідними спостерігали упродовж місяця та виявили, що найбільш стресостійкими були представники першої команди. А все тому, що яєчні та омлети мають корисні речовини, які блокують викид гормону стресу.

Відзначається, що найменш стійкими до негативу виявились ті, хто снідав вівсянкою швидкого приготування. Річ у тому, що такий сніданок призводив до стрибків цукру у крові, викликаючи викиди гормону "паніки".

Сніданок для стресостійкості - фото 270898
Сніданок для стресостійкості

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Джерело: newsyou.info
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