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Науковці розкрили загадку холодних носів у собак

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Науковці провели цікаве дослідження - фото 1
Науковці провели цікаве дослідження

Експерти зі Швеції й Угорщини спостерігали за трьома собаками, здатними розпізнавати найтонші джерела тепла. Це дозволило розгадати загадку, пов'язану з холодними носами тварин. Отже, у чому криється загадка?

Запитайте будь-якого власника собак про те, чому у його улюбленця холодний ніс, і ви почуєте що-небудь з приводу температурного регулювання тіла собаки. Насправді ж, холодні носи потрібні собакам зовсім для іншого.

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Дослідження показало, що ці тварини використовують носи в ролі ультра-чутливого детектора тепла. Дослідження команди вчених з Lund University і Eotvos Larand University у Швеції і Угорщині показало, що коли температура повітря досягає +30 С, рінарій собаки або кінчик її носа, знижує свою температуру на 5 градусів. Якщо за вікном 0 С, то температура собачого носа становить 8 градусів. І лише при +15 С температура повітря і собачого носа збігається.

Ось чому у собак ніс холодний - фото 389604
Ось чому у собак ніс холодний

Подібні зміни температури кінчика носа виконують сенсорну функцію, що і продемонструвало дослідження, результати якого публікує журнал Scientific Reports. Автори довели, що собачий ніс здатний розпізнавати найтонші джерела тепла, включаючи і дуже невеликих тварин, які перебувають на відстані понад пів метра від собак. Під час експерименту три собаки розпізнавали два ідентичні за своїм розміром об'єкти, нагріті на 12 градусів тепліше кімнатної температури.

Собаки на диво точно виявляли ці об'єкти під час подвійного сліпого експерименту. Вчені також використовували функціональну МРТ на 13 собаках у свідомості, порівнюючи їх реакцію на теплові стимули до тієї ж самої температури, що використовувалася під час першого експерименту. Виявилося, що ці стимули порушували нервову реакцію. При цьому рукою людина ці стимули розпізнати не може навіть на дуже короткій відстані. Людям потрібно доторкнутися до поверхні предмета, щоб зрозуміти, що він нагрітий.

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Джерело: News Sky
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