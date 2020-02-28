Коргі у рюкзаку став зіркою мережі: фото, які змушують завести домашнього улюбленця

Брайан Райсберг, режисер і креативний директор агентства Anchor Worldwide, ось уже кілька років з'являється на вулицях Нью-Йорка зі своїм псом, коргі Максін, у рюкзаку. За цей час собаку стали впізнавати, а в інстаграмі у неї з'явилося понад 300 тисяч шанувальників.

Райсберг почав возити Максін таким чином, тому що, згідно з нью-йоркськими законами, перевозити тварин у громадському транспорті можна тільки в тому випадку, якщо вони в переносці. Через це правило багато мешканців Нью-Йорка почали возити кішок і собак у різного роду сумках, в тому числі і він: "Я працюю в офісі, де дозволені собаки. Так що я вожу її з собою на метро майже кожен день", – розповів Брайан в інтерв'ю виданню про тварин The Dodo.

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Спочатку Райсберг просто возив Максін. Потім він зрозумів, що собака звикла до рюкзака і почала поводитися так, ніби це для неї звичний транспорт: наприклад, почала засипати у метро. Це здалося йому кумедним, і він почав знімати її морду на камеру, а потім став знімати ще й реакції оточуючих, яким Максін однозначно дуже подобається.

А недавно Райсберг завів для вихованця ще й TikTok-аккаунт – саме коротке відео звідти облетіло всі соцмережі.

are you fucking kidding me!!!!!! pic.twitter.com/s4qk8T3rKB — young and hot. (@tayallard) February 26, 2020

Якщо вам важко дався цей робочий тиждень, подивіться, як солодко Максін спить за плечима хазяїна дорогою на його роботу.

Або погляньте на невеличкий фільм, який змонтував Райсберг про дорослішання свого коргі:

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