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Кіт штовхнув приятеля у ванну і став героєм кумедного відео

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Кадр з відео - фото 1
Кадр з відео

Кумедний епізод з життя двох домашніх вихованців завірусився в інтернеті. Лишень подивіться на цих пустунів!

29-річна власниця двох котів з Монреаля виклала в Facebook відео, назване "Один з моїх котів – придурок". Ролик швидко отримав схвалення інтернет-аудиторії і зібрав десятки тисяч переглядів.

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Герої відео – коти з музичними кличками Скерцо і Октав. На відео відображений момент, коли дворічний Скерцо дефілює на краю наповненої ванни, а його шестирічний приятель влаштовує коту по-справжньому серйозне випробування, підштовхуючи його в сторону води. Ролик зібрав десятки тисяч переглядів і безліч коментарів від користувачів!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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