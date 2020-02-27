На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Кіт штовхнув приятеля у ванну і став героєм кумедного відео
-
- 13
Кумедний епізод з життя двох домашніх вихованців завірусився в інтернеті. Лишень подивіться на цих пустунів!
29-річна власниця двох котів з Монреаля виклала в Facebook відео, назване "Один з моїх котів – придурок". Ролик швидко отримав схвалення інтернет-аудиторії і зібрав десятки тисяч переглядів.
Читайте також: Запальний танець хлопця з домашнім гусаком став хітом мережі: веселе відео
Герої відео – коти з музичними кличками Скерцо і Октав. На відео відображений момент, коли дворічний Скерцо дефілює на краю наповненої ванни, а його шестирічний приятель влаштовує коту по-справжньому серйозне випробування, підштовхуючи його в сторону води. Ролик зібрав десятки тисяч переглядів і безліч коментарів від користувачів!
І ще: Чорнобиль 2020: у мережі показали відео з висоти пташиного польоту з рідкісними тваринами
-
22:14Китайський лікар розповів, як відрізнити коронавірус від застуди
-
22:11Виглядає футуристично: дизайнер з Китаю розробив костюм-щит проти коронавірусу
-
21:56Jerry Heil у білизні показала, як схуднути за два місяці
-
21:45БЕНФІКА ▶ ШАХТАР онлайн трансляція: дивитись вирішальний матч ЛЄ
-
21:26Кіт штовхнув приятеля у ванну і став героєм кумедного відео
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
21:18Як 120-герцовий екран впливає на автономність Samsung Galaxy S20+
-
21:0528 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:52Цю дівчину заблокували на сайті знайомств через зовнішність
-
20:23Як комфортно літати лоукостерами: корисні поради
-
20:13TripAdvisor назвав найкращі туристичні напрямки 2020 року
-
20:00Проти течії 7, 8 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
-
19:53Рибалка зловила моторошну отруйну істоту: такого ви точно не бачили
-
19:43Лікарі розповіли, чому не можна терпіти головний біль
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:20Кейт Міддлтон позмагалася з атлетами у бігу
-
19:14Samsung показала, що ховається всередині Galaxy S20 Ultra
-
18:55Знайдена ще одна причина мігрені
-
18:42Audi e-tron проти Audi Q7: експерти розповіли, який автомобіль економічніший
-
18:28Леся Нікітюк у мікробікіні запалила у Єгипті
-
18:13Американська історія жахів: Маколей Калкін зніметься у десятому сезоні
-
18:05Гороскоп на 28 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Маленькі актори виросли: як зараз виглядають діти з популярних фільмів
-
17:55Вийшов український трейлер фільму Втеча з Преторії з Редкліффом
-
17:43У Китаї набувають популярності онлайн-вечірки
-
21:45БЕНФІКА ▶ ШАХТАР онлайн трансляція: дивитись вирішальний матч ЛЄ
-
20:13TripAdvisor назвав найкращі туристичні напрямки 2020 року
-
18:00Маленькі актори виросли: як зараз виглядають діти з популярних фільмів
-
16:005 книжкових новинок, які здивують вас небанальним сюжетом
-
14:14Як підготувати смартфон до продажу: покрокова інструкція від успішного продавця
-
10:45ТЕСТ: Вгадай алкогольний коктейль за рецептом
-
07:17Погода в Україні 27 лютого: у яких областях очікується мокрий сніг
- 26 лютого
-
21:237 поширених помилок у стосунках, яких припускають більшість чоловіків
-
19:43Фотографії, що вражають: названі фіналісти World Press Photo 2020
-
18:07Ракамакафо: як зараз виглядає той самий хлопець із кліпу Freestyler
-
16:05Медична маска: чи захищає від хвороб і як правильно використовувати
-
14:30Для українських водіїв ввели заочні штрафи: що варто знати
-
12:00ТЕСТ: Який млинець тобі потрібно з'їсти на Масляну
-
10:0010 суто українських приказок, які ви говорите неправильно
-
07:17Погода в Україні 26 лютого: потепління і штормовий вітер
- 25 лютого
-
20:49Як перестати себе накручувати: проста техніка
-
20:15Будь мужиком, казали вони: чоловіча версія звернення, яке підірвало мережу
-
18:22Як змінилися сестри Олсен: чому вони так рано постаріли
-
16:10Реакція іноземців на пісню GO-A – Соловей: добірка відеооглядів
-
13:07Який вигляд мали українські політики в 90-х: раритетні фото
-
11:15ТЕСТ: Який вірш Лесі Українки про тебе
-
07:16Погода в Україні 25 лютого: у яких областях пройдуть дощі
- 24 лютого
-
22:23Питання вечора: чи можна займатися сексом у космосі
-
18:21Названі найкращі автомобільні бренди
-
16:00Поради для водіїв: як взяти машину з салону на тест-драйв