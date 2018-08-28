Науковці пояснили, чому світлячки сяють

Безліч комах виробляють гіркі або навіть токсичні речовини, які роблять їх не вельми бажаною здобиччю для хижаків.

Однак для того, щоб захист спрацював, хижак повинен чітко розуміти, що саме ця жертва потенційно огидна на смак або небезпечна. Тому такі види можуть мати яскраве забарвлення, яке є своєрідним попереджувальним знаком.

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Таким же чином захищені і безліч нічних жуків-світляків, однак ніщо в їх вигляді й забарвленні не попереджає про це нападника. Ентомологи давно підозрювали, що таке завдання у них виконують органи світіння – лантерна. Однак лише тепер Джесс Барбер і його колеги продемонстрували, що вогники світлячків можуть служити не тільки для залучення партнерів, але і для захисту.

Учені провели експеримент, прикривши сяючі органи комах. Для початку трьом комахоїдним кажанам, які перебували в неволі і ніколи зі світлячками не стикалися, показували комах в "звичайному" вигляді. Вже після декількох спроб вони перестали атакувати неприємних жуків.

Однак потім в клітку впустили світлячків, органи світіння яких були закриті крихітними паперовими пасками і краплями чорної фарби. Такі комахи дійсно погано розпізнавалися кажанами, і їм знадобилося значно більше часу, щоб зрозуміти, що здобич занадто огидна на смак і їй краще дати спокій.

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