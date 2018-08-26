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Витівка горбатого кита налякала очевидців: курйозне відео

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Горбатий кит - фото 1
Горбатий кит / vladtime

Очевидці зафіксували на відео популярну розвагу горбатих китів, яка налякала спостерігачів.

Горбатий кит неабияк намочив групу спостерігачів за китами, які нічого не підозрювали.

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Тварина просто зробила стрибок в повітрі поруч з човном, який ледь не перевернувся під дією сили води.

Відео вже майже 160 тисяч осіб.

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Джерело: youtube
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