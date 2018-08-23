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Синхронізація увімкнена: кумедне відео з собаками

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Синхронне тренування песиків - фото 1
Синхронне тренування песиків

Користувачі не можуть відвести погляд від ідеально натренованих собак.

На платформі Reddit користувач з ніком mac_is_crack поділився кумедним записом з домашніми улюбленцями. За короткий час він опинився у топі платформи, зібравши понад 9 тисяч переглядів. А все тому, що синхронність рухів тварин варта похвали. Як пожартували користувачі, синхронізація увімкнена.

І ще: Зустріч з маленьким кроликом підкорила мережу: відеофакт

Synchronized dog tricks from r/BetterEveryLoop

Читайте також: Відданий пес розчулив мережу: фотофакт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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