Синхронізація увімкнена: кумедне відео з собаками

Користувачі не можуть відвести погляд від ідеально натренованих собак.

На платформі Reddit користувач з ніком mac_is_crack поділився кумедним записом з домашніми улюбленцями. За короткий час він опинився у топі платформи, зібравши понад 9 тисяч переглядів. А все тому, що синхронність рухів тварин варта похвали. Як пожартували користувачі, синхронізація увімкнена.

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