Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення

Науковці пояснили, чому сучасні люди уникають телефонних дзвінків

  • 28
Люди усе рідше використовують телефон за прямим призначенням - фото 1
Люди усе рідше використовують телефон за прямим призначенням

Замовити піцу швидко або домовитися про зустріч з перукарем – просто зателефонуйте їм. Нічого страшного у цьому немає, на перший погляд. Утім, є люди, які готові зробити будь-що, аби лише не телефонувати. Науковці пояснюють, чому так відбувається.

"Телефонна фобія була зареєстрована клінічно. Але вона претендує стати новою формою соціофобії", – говорить Надін Д. Вольф, старший лікар психіатричної клініки при Університетській клініці Гейдельберга, фахівець з фобій. Причина? Зміна поведінки і правил спілкування.

І ще: Психологи з'ясували, через що найчастіше сваряться молодята

Філіп Уемплер, викладач в Цюрихському університеті, описує зміну: "У минулому були три варіанти, якщо ви хотіли позичити газонокосарку сусіда: зателефонувати, написати лист, піти до нього. Сьогодні ви швидко пишете в WhatsApp. Це шлях найменшого опору".

Згідно з дослідженням інформаційного видання JIM, проведеним у 2018 році, 95 відсотків молодих людей у ​​віці від 12 до 19 років у Німеччині регулярно обмінюються інформацією через цю комунікаційну платформу, надсилаючи в середньому 36 повідомлень на день. Причому, тільки кожна п'ята людина використовувала смартфон для щоденних телефонних дзвінків.

Молодь віддає перевагу листуванню у месенджерах - фото 387469
Молодь віддає перевагу листуванню у месенджерах

Для психіатра існує ряд причин, чому виникають внутрішні обмеження на здійснення дзвінків: "Побоювання бути відкинутим, боязнь збентеження, приниження по телефону або просто того, що ви розмовляєте по телефону з невідомими людьми".

Вона розглядає телефонну фобію як тип соціальної фобії, особливо поширеної серед молоді.

Важливо, щоб люди розірвали замкнуте коло, що виникає в результаті стратегії постійного уникнення. Вона рекомендує протистояти страху, практикуватися по телефону. Записуйте ключові слова, теми, вступну пропозицію. І важливо – не забувайте про усмішку, адже вона завжди допомагає!

Читайте також: 5 знецінюючих фраз, які не варто казати коханій людині

Джерело: Focus
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Самостійна подорож до Болгарії: як усе організувати і зекономити
  • Вчора, 19:21
  • 4008
Хто пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення 2020: усі фіналісти
  • 17 лютого, 16:00
  • 302
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2113552
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Психологія