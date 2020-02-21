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Науковці пояснили, чому сучасні люди уникають телефонних дзвінків
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Замовити піцу швидко або домовитися про зустріч з перукарем – просто зателефонуйте їм. Нічого страшного у цьому немає, на перший погляд. Утім, є люди, які готові зробити будь-що, аби лише не телефонувати. Науковці пояснюють, чому так відбувається.
"Телефонна фобія була зареєстрована клінічно. Але вона претендує стати новою формою соціофобії", – говорить Надін Д. Вольф, старший лікар психіатричної клініки при Університетській клініці Гейдельберга, фахівець з фобій. Причина? Зміна поведінки і правил спілкування.
І ще: Психологи з'ясували, через що найчастіше сваряться молодята
Філіп Уемплер, викладач в Цюрихському університеті, описує зміну: "У минулому були три варіанти, якщо ви хотіли позичити газонокосарку сусіда: зателефонувати, написати лист, піти до нього. Сьогодні ви швидко пишете в WhatsApp. Це шлях найменшого опору".
Згідно з дослідженням інформаційного видання JIM, проведеним у 2018 році, 95 відсотків молодих людей у віці від 12 до 19 років у Німеччині регулярно обмінюються інформацією через цю комунікаційну платформу, надсилаючи в середньому 36 повідомлень на день. Причому, тільки кожна п'ята людина використовувала смартфон для щоденних телефонних дзвінків.
Для психіатра існує ряд причин, чому виникають внутрішні обмеження на здійснення дзвінків: "Побоювання бути відкинутим, боязнь збентеження, приниження по телефону або просто того, що ви розмовляєте по телефону з невідомими людьми".
Вона розглядає телефонну фобію як тип соціальної фобії, особливо поширеної серед молоді.
Важливо, щоб люди розірвали замкнуте коло, що виникає в результаті стратегії постійного уникнення. Вона рекомендує протистояти страху, практикуватися по телефону. Записуйте ключові слова, теми, вступну пропозицію. І важливо – не забувайте про усмішку, адже вона завжди допомагає!
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