5 знецінюючих фраз, які не варто казати коханій людині

Ми часто не підбираємо слова, особливо в спілкуванні з близькими людьми. Дивовижно! Ось 5 фраз, які знецінюють і засмучують.

Я сьогодні дуже втомився...

Це може означати буквально "Я втомився від роботи", або ж "Я втомився від тебе", або ж "Я втомився від сексу / розмов / гостей / фільмів, і ми більше ніколи не будемо цим займатися". Погодьтеся, різні речі? Краще зайвий раз уточнити джерело втоми.

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Я або телефон, вибирай

Типова фраза маніпулятора. Ця фраза містить два суперечливих сигнали. З одного боку, ви даєте ілюзію вибору, з іншого, вибору як такого немає. Звичайно, ви для партнера набагато цінніші за телефон, тому дивно ставити себе на один щабель з гаджетом

Вічно ти

Ця фраза звинувачує. В першу чергу вона викличе у співрозмовника протест: "Ні, я не завжди такий! Згадай, як я вчора...". Далі близькі люди будуть намагатися довести, хто з них правий.

Я не буду це терпіти

Фраза спонукає в партнері страх усе втратити. Одних вона може протверезити, а інших змусити втекти. Відчуваючи страх, люди певного типу намагаються закритися, піти в себе, уникнути подальших з'ясувань. Ні до чого хорошого це не призведе.

Добре, вибач, тепер все?

Сказана нейтральним тоном, ця фраза не співчуття, а знецінення болю партнера. Якщо ми хочемо, щоб нам знову почали довіряти, потрібно вислухати і розділити образу партнера.

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