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Психологи з'ясували, через що найчастіше сваряться молодята

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Молода сім'я - фото 1
Молода сім'я / sciencedirect

Вчені детально опитали понад 100 пар добровольців, щоб дізнатися, через що конфліктують люди, які нещодавно вступили у шлюб.

У результаті вдалося виявити шість найбільш "гострих" тем.

І ще: Головна ознака, що ваші стосунки – це надовго

На вершині цього списку виявилися звинувачення в нестачі уваги з боку другої половини. Слідом йшли різні проблеми в сексуальному житті, в сімейних і особистих фінансах, в питаннях контролю (хто головний), а також у питаннях домашніх справ.

На думку авторів дослідження, розуміння головних причин розбіжностей у стосунках допоможе парам заздалегідь знайти компроміс, попередивши можливі конфліктні ситуації. Відзначається, що тест проводився тільки в США, а значить, в інших країнах причини сварок можуть бути іншими.

Психологи з'ясували, через що найчастіше сваряться молодята - фото 386938

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Джерело: sciencedirect
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