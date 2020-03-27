Науковці назвали вагому причину регулярно приймати ванну

Ванну рекомендують приймати для зняття стресу, а також тим, кого мучить безсоння. Втім, науковці виявили ще одну несподівану властивість цього приємного заняття. Скористайтесь їхньою рекомендацією та наповніть ванну уже сьогодні!

Японська команда досліджувала вплив ванн на здоров'я протягом 20 років, з 1990 по 2009 рік. На початку дослідження, у 1990 році, близько 43 тисяч учасників заповнили докладний опитувальник про звички: спосіб життя, включаючи фізичні вправи, дієти, споживанні алкоголю, вагу (ІМТ); середню тривалість сну; а також зібрали детальний анамнез хвороб і використання лікарських препаратів. Крім того, їх цікавили звички, пов'язані з прийомом ванни.

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Стан кожного учасника моніторили аж до закінчення дослідження (кінець грудня 2009 року). Загалом аналіз торкнувся 30 076 осіб. За цей період сталося 2097 випадків, пов'язаних з серцево-судинними захворюваннями: 275 серцевих нападів, 53 раптові смерті, а також 1769 інсультів.

Беручи до уваги додаткові чинники, вчені з'ясували, що в порівнянні з прийняттям ванни зрідка (раз на один-два тижні) або відсутністю прийняття ванни взагалі, щоденна гаряча ванна виявилася пов'язана зі зниженням загального ризику серцево-судинних захворювань на 28% і зниженням загального ризику інсульту на 26%.

Крім того, автори праці з'ясували, що при теплій воді зниження ризиків серцево-судинних захворювань склало 26%, а при гарячій – 35%. При цьому рівень ризику інсульту від температури води не залежав.

Прийом ванни позитивно впливає на здоров'я

Автори зазначили, що наглядовий характер праці не дозволяє встановити причинно-наслідкові зв'язки, однак ранні дослідження показували профілактичну користь тепла для серцево-судинної системи, схожу з користю від фізнавантажень. Також вони відзначили, що одним з факторів, які потребують уточнення ступеня впливу, може бути типовий стиль японського купання: занурення у воду по плечі.

Дослідники припускають, що можливим механізмом позитивного впливу може бути зниження ризику гіпертонії, що обумовлює частоту смертей, інфарктів і інсультів.

Однак у передмові до дослідження вчені застерігають від поспішного використання в терапевтичній практиці отриманих даних. Раптова смерть, пов'язана з гарячими ваннами, поширена в Японії, де проводилося дослідження, тому потрібне подальше вивчення.

"Не може бути жодних сумнівів щодо потенційної небезпеки купання у гарячій воді, і летальність цього збільшується з віком, а також з температурою води", – заявив доктор Ендрю Фелікс Бурден. Він закликав до обережності при купанні, особливо у людей з груп ризику.

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