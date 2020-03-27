Науковці назвали ще одну вагому причину снідати щодня

Учені давно говорять про те, що сніданок надзвичайно корисний для здоров'я людини. Але найчастіше це стосувалося схуднення, тиску або виникнення цукрового діабету. Цього разу науковці розповіли, що люди, які пропускають ранковий прийом їжі, частіше хворіють на застудні захворювання.

Для того, щоб підтвердити власну теорію, британський вчений Енді Сміт провів цікавий експеримент, в якому взяли участь 180 добровольців. Респонденти протягом двох місяців повинні були вести щоденник, в якому вони вказували, що, коли і о котрій годині вони з'їдали.

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Після закінчення спостережень учасники розповіли, чи стикалися вони з випадками ГРВІ або чи перехворіли вони за час експерименту на грип. Як виявилося, що респонденти з тієї групи, які поскаржилися на гострі респіраторні вірусні інфекції більш ніж один раз, рідко снідали. Крім цього, розповіли і про різні негативні події у своєму житті: наприклад, вони відчували стрес через проблеми на роботі.

Пропускати снідано не слід, адже це може вплинути на ваше здоров'я

Професор Рон Екклз, який представляє Центр вивчення застуди Університету Кардіффа, говорить про те, що сніданок позитивно позначається на функціонуванні імунної системи людини, і якщо ранній прийом їжі постійно пропускати, то імунна система рано чи пізно просто дає збій.

Бережіть себе та своїх рідних, а також не забувайте дотримуватися карантину:

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