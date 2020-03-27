5 легких способів полюбити спорт і робити зарядку щодня

Регулярні заняття спортом допомагають залишатися здоровими, бути в хорошій фізичній формі і жити довше. Однак не кожному під силу тренуватися щодня. З цієї нагоди ми ділимось з вами кількома порадами, які дозволять полюбити спорт.

Пам'ятайте про те, що максимальний ефект ви отримаєте, якщо кайфуватимете від фізичних навантажень. Але цього, звичайно ж, буде замало, якщо ви хочете виробити звичку.

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1. Віддайте пріоритет тренуванням. Заняття спортом мають багато переваг, починаючи від гарного сну і закінчуючи збільшенням енергії. Важливо розуміти, що фізичні вправи так само важливі, як і вирішення повсякденних проблем, тому важливо вибудувати пріоритети. При складанні свого щоденного або щотижневого розкладу переконайтеся, що ви заклали час на тренування, щоб у вас не було приводу від нього відмовитися.

У вашому графіку має залишатися час на тренування

2. Знайдіть свій час. Експерти рекомендують починати день з тренування. Виконання фізичних активностей насамперед зранку означає, що пізніше вам не доведеться шукати відмовки, які зможуть виправдати те, чому ви не приділили достатньо часу спорту. Крім цього, ви підтримуєте метаболізм на підвищеному рівні протягом всього дня. Звичайно, при виборі часу важливо орієнтуватися на внутрішні відчуття, в тому числі і щодо типу фізичного навантаження.

3. Варіюйте вправи. Якщо ви знайшли улюблений вид спорту і отримуєте задоволення від нього – це прекрасно. Але важливо зробити так, щоб через місяць ці заняття вам не набридли. Для цього важливо варіювати звичну рутину.

Не потрібно щодня робити одні і ті ж вправи

4. Підготуйтеся. Щоб знизити ймовірність пропуску чергового тренування, переконайтеся, що все необхідне готове. Що форма чиста і складена в сумку. Якщо вам потрібно стежити за дітьми, спробуйте долучити їх до занять спортом. Так, до прикладу, можна зробити традицією ранкову зарядку.

5. Ставте правильні цілі. Збільшення ваги, швидкості, гнучкості пов'язане в результаті з поліпшенням здоров'я. Однак важливо збільшувати навантаження поступово. Саме його рівень варто розцінювати як мірило успішності, а не цифри на вагах.

Не забувайте ставити цілі

Ну і не забувайте слухати Радіо МАКСИМУМ під час занять. Тим паче, що під час карантину вдома можна насолоджуватися улюбленими хітами, які зроблять ваш день ;)

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