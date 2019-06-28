Науковці назвали ще одну вагому причину віддати дитину до музичної школи

Учені з університету Британської Колумбії (Канада) провели масштабні спостереження за старшокласниками. У результаті з'ясувалося, що діти, які займаються в музичних школах, помітно краще справляються з математичними або мовними іспитами та тестами.

Кілька останніх років експерти намагаються встановити чи є здібності до музики, математики, науки і письменницькі таланти генетичною схильністю. У результаті проведених сотень експериментів генетики, психологи і нейрофізіологи прийшли до висновку, що генетичних зв'язків в цих питаннях просто не існує.

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Однак з іншого боку математичний дар діти найімовірніше успадковують від батьків, ніж ні. Багато в чому розкриття таких даних залежить від освіти та виховання. Також учені з'ясували, що діти, які виявляють здібності в музиці, добре показують себе в математиці і навпаки. Учені досі сперечаються чи є зв'язок успіху в навчанні і наскільки близькі любов до цифр і мистецтва.

Пітер Гузуасіс разом з іншими фахівцями простежили за успіхами 100 тисяч учнів старших класів канадських шкіл, котрі склали випускні або проміжні іспити і дійшов до вельми цікавого висновку.

Дітей розділили на дві групи: 13% хлопців, які займаються музикою, і інші, у яких немає такого хобі. Також соціологи зіставили між собою учнів музичних шкіл по співвідношенню – чого вони досягли в музиці і чому вчилися.

У результаті з'ясувалося, що музика впливала на успіхи в таких предметах як: математика, біологія, фізика та гуманітарні дисципліни. Діти, які грали на музичних інструментах, краще складали іспити, ніж ті хто займався вокалом. Це пояснюється тим, що розуміння нот, злагодженість гри у колективі і тонке управління своїми руками, прискорює саморозвиток таких дітей.

Уроки музики і мистецтв часто відсуваються на задній план і фінансуються за залишковим принципом, адже чиновники вважають, що вони заважають дітям освоювати математику, природничі науки та мову. Ми показали, що це не так – чим більше діти займалися музикою, тим краще вони вчилися, – повідомив фахівець Пітер Гузуасіс.

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