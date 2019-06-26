Як надмірна увага до здоров'я впливає на самопочуття

Як надмірна турбота про здоров'я впливає на людей

Здоров'я є дуже важливим для кожної людини, але чимало людей ставляться до нього або легковажно, або ж надто прискіпливо. Як надмірна увага реально впливає на стан здоров'я – читайте далі.

Недавні дослідження показали, що майже 15% дорослих американців активно користуються різноманітними гаджетами та програмами, які допомагають стежити за своїм здоров'ям та симптомами потенційних захворювань. Експерти зазначають, що ця кількість зростає з кожним роком, однак і ця "медаль" має негативний бік.

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Медики з Канади дійшли до висновку, що надмірне захоплення власним здоров'ям може ще й зашкодити, адже виникає ефект ноцебо.

Ноцебо – негативне очікування явища, яке змушує його мати більш негативний ефект, ніж він був би в іншому випадку.

У таких випадках люди почуваються ще гірше, коли отримують негативні дані про стан здоров'я. Приміром, якщо додаток на смартфоні покаже, що є брак сну чи безсоння, то це може стати правдою.

Науковці з Канади перевірили цю тезу дослідженням за участю добровольців, які мали травми попереку. Всі вони проходили фізіотерапію. Серед піддослідних виділили групу, якій порадили вести "щоденник болю", де щодня варто було оцінити біль за 10-бальною шкалою. Через три місяці у групі, якій найсерйозніше та найуважніше описували свій стан, відновилися тільки 52% осіб, а от команда без щоденників показала результат у 79%.

"Занадто уважне спостереження за параметрами власного тіла може стати джерелом непотрібного занепокоєння і шкодити здоров'ю через що виникає ефекту ноцебо", – підсумували медики.

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