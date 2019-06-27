Науковці спростували популярний міф, у який вірять майже всі батьки

Більшість батьків схильні вважати, що для того, щоб у дитини був міцний імунітет, її потрібно піддавати дії мікробів. Утім, науковці вважають, що така поведінка може бути небезпечною. Спробуймо розібратися, що ж стало причиною такого висновку, і що тепер робити батькам з усім цим?

Щорічно приблизно кожен четвертий мешканець Великобританії стикається з кишковою інфекцією, а кожен двадцятий хворіє норовірусом, симптоми якого – блювота, діарея та підвищена температура тіла. Дорослі борються із застудою від чотирьох до шести разів на рік, а діти – від шести до восьми. На думку фахівців з Королівської спільноти соціального охорони здоров'я, зупинити згубне поширення цієї тенденції допоможуть ретельне мити рук перед їжею та після вулиці, а також правила гігієни в цілому.

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Як заявляють автори доповіді "Занадто чистий або не дуже чистий", настав час розібратися з міфом про шкоду охайності. Вони розглянули проблему на прикладі окремого випадку, а саме – міфу про те, що діти можуть не мити руки після прогулянки, адже їх буцімто потрібно піддавати дії шкідливих мікробів для формування імунної системи.

Співробітники Лондонської школи гігієни і тропічної медицини провели опитування серед 2000 осіб, за підсумками якого з'ясувалося: аж 23 відсотки респондентів згодні з твердженням, що вдома можна не дотримуватися правил гігієни. При цьому, як виявилося, чоловіки вдвічі частіше (16 відсотків), ніж жінки (7 відсотків), були переконані, що необов'язково мити руки з милом після відвідування туалету.

Не лінуйтесь мити руки регулярно

Фахівці наполягають, що сам факт прогулянок вулицею та ігор з тваринами важливий для зміцнення імунітету, тобто не слід залишатися вдома через боязнь мікробів, однак саме миття рук розриває ланцюжок передачі небезпечних патогенів. Водночас не можна забувати про незаперечне правило, що перед приготуванням вечері потрібно очищати поверхню кухонного столу, мити посуд.

Учені закликали ЗМІ не вводити суспільство в оману за допомогою поширення неправдивої інформації про те, що зайва охайність шкідлива.

Ми ж нагадаємо, що наукові фахівці також рекомендують мити руки після використання смартфонів, які, на їхню думку, можуть бути значно небезпечнішими, ніж сидіння унітазу.

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