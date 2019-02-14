На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Науковці назвали ще одну вагому причину спати по 8 годин на добу
-
- 53
Кожен із нас знає, що відпочинку вночі потрібно приділяти достатньо часу, але нам не завжди вдається це робити. Втім, учені не перестають наголошувати на небезпеці, пов'язаній із дефіцитом сну.
Науковці з'ясували, як саме дефіцит сну збільшує ризик розвитку хвороб серця. Через брак нічного відпочинку в кровоносних судинах починають формуватися смертельно небезпечні бляшки.
І ще: Як екрани смартфонів впливають на шкіру та зір
Сон тривалістю не менше 7 годин щоночі знижує ризик інфаркту або інсульту, як показало дослідження. Воно проводилося на лабораторних щурах і продемонструвало, що гризуни, які регулярно не висипалися, частіше стикалися з атеросклерозом – захворюванням, при якому в кровоносних судинах і артеріях на внутрішніх стінках формуються бляшки. Ці бляшки заважають нормальному протоку крові. Атеросклероз – одна з основних причин інфарктів.
Попередні дослідження показали, що дефіцит сну підвищує ризик серцево-судинних хвороб, але їх автори не змогли пояснити, яким чином це відбувається. І ось тепер вчені з Центрального госпіталю Массачусетсу провели перше дослідження, яке показало, що область мозку, залучена в процеси сну, пов'язана з кістковим мозком і може тим самим збільшити виробництво білих кров'яних клітин, які призводять до атеросклерозу.
Експерти традиційно рекомендують людям спати від 7 до 9 годин на кожну ніч. У 2015 році співробітники Центру з контролю та профілактики захворювань США з'ясували, що 50% населення спить значно менше ніж 7 годин.
Дефіцит сну збільшує також небезпека розвитку ожиріння, діабету та навіть деяких пухлин. До недавнього часу вченим не були зрозумілі механізми цього взаємозв'язку. Ну, а останнє за часом дослідження може бути ще одним аргументом для людей раніше лягати спати, відриваючись від телевізорів і комп'ютерів заради власного здоров'я і збільшення тривалості життя.
Читайте також: Чому не варто зловживати фізичними навантаженнями на вихідних
- 17 лютого
-
22:15Голос країни 9 сезон 5 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
21:53Три поради, які допоможуть схуднути без зайвих зусиль
-
21:26В Амстердамі закриють Квартал червоних ліхтарів: названо причину
-
20:51Дуже романтично: зірка Гри престолів показав торс у новій рекламі
-
20:22Це приємне заняття зміцнює стосунки
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
19:53Сексуальна Beyonce підкорила фанатів гарячим образом
-
19:24Чому яблука корисні для здоров'я: відповідь медиків
-
18:55Ще швидше: у NASA назвали дату доставки людей на Місяць
-
18:24Сербський фотограф перетворює будні у казку: яскраві кадри
-
17:54Ангел Victoria's Secret похизувалась формами у купальнику
-
17:25Дівчина тижня: спокуслива та гаряча ведуча Орла і Решки Аліна Астровська
-
16:47Джамала відверто висловилася про вокал KAZKA
-
16:17Тату-майстер показав життя троянди на 70 людях: відеофакт
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:49Культуристка шокувала мережу грудьми дивної форми: відеофакт
-
15:31Синоптик попередила про похолодання в Україні
-
15:16Сестра Бориса Джонсона роздяглася у прямому ефірі: відео (18+)
-
14:52Жінка-змія: володарку найвідоміших сідниць розкритикували в мережі
-
14:19Рок-музика: плейлист нових альтернативних пісень тижня
-
13:45Джамала показала унікальні знімки із закулісся Нацвідбору
-
13:13XYECLA: у Каліфорнії водія Tesla попросили замінити вульгарний номер
-
12:30Суддям ганьба: реакція соцмереж на провальний виступ KAZKA на Нацвідборі 2019
-
11:47Безлюдні курорти Туреччини: де відпочити на самоті
-
11:20Усик – Повєткін: названа дата бою боксерів у суперважкій вазі
- 17 лютого
-
22:15Голос країни 9 сезон 5 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
20:22Це приємне заняття зміцнює стосунки
-
17:25Дівчина тижня: спокуслива та гаряча ведуча Орла і Решки Аліна Астровська
-
14:19Рок-музика: плейлист нових альтернативних пісень тижня
-
12:30Суддям ганьба: реакція соцмереж на провальний виступ KAZKA на Нацвідборі 2019
-
11:20Усик – Повєткін: названа дата бою боксерів у суперважкій вазі
-
09:49Гурт Freedom jazz став головним сюрпризом Нацвідбору 2019: відео виступу
-
08:15У Києві бачили авто з вкрай незвичайним тюнінгом
-
00:10Хто пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення 2019: усі фіналісти
- 16 лютого
-
22:09Нацвідбір на Євробачення 2019: результати голосування 2 півфіналу
-
20:22Обурена Оля Полякова та гаряча Каменських: спекотний огляд тижня (18+)
-
19:00Нацвідбір на Євробачення 2019: дивитися онлайн другий півфінал
-
16:3110 дурних запитань програмісту: пояснення на хлопський розум
-
13:14Моделі 90-х: як змінилася німецька супермодель Клаудія Шиффер (18+)
-
09:20Названі найпопулярніші сайти серед українців
-
08:15Прогноз погоди 16 лютого в Україні
- 15 лютого
-
21:13Ломаченко розповів, коли настане кінець його кар'єрі
-
18:34Голкіпер Шахтаря П'ятов вчетверте став батьком
-
16:11Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
-
13:20Декларація – 3 в 1: пародія на Тимошенко, Зеленського і Ляшка підірвала мережу
-
11:20Яким спортом займатися у різному віці: поради фахівців
-
08:11Стрітення Господнє 2019: що не можна робити у свято 15 лютого
- 14 лютого
-
22:36Олімпіакос – Динамо: відео голів та огляд матчу Ліги Європи
-
20:21Я від тебе зубожію: політичні валентинки порвали мережу
-
17:35Анекдоти про День святого Валентина: найкращі жарти 14 лютого