Науковці назвали ще одну вагому причину спати по 8 годин на добу

Кожен із нас знає, що відпочинку вночі потрібно приділяти достатньо часу, але нам не завжди вдається це робити. Втім, учені не перестають наголошувати на небезпеці, пов'язаній із дефіцитом сну.

Науковці з'ясували, як саме дефіцит сну збільшує ризик розвитку хвороб серця. Через брак нічного відпочинку в кровоносних судинах починають формуватися смертельно небезпечні бляшки.

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Сон тривалістю не менше 7 годин щоночі знижує ризик інфаркту або інсульту, як показало дослідження. Воно проводилося на лабораторних щурах і продемонструвало, що гризуни, які регулярно не висипалися, частіше стикалися з атеросклерозом – захворюванням, при якому в кровоносних судинах і артеріях на внутрішніх стінках формуються бляшки. Ці бляшки заважають нормальному протоку крові. Атеросклероз – одна з основних причин інфарктів.

Попередні дослідження показали, що дефіцит сну підвищує ризик серцево-судинних хвороб, але їх автори не змогли пояснити, яким чином це відбувається. І ось тепер вчені з Центрального госпіталю Массачусетсу провели перше дослідження, яке показало, що область мозку, залучена в процеси сну, пов'язана з кістковим мозком і може тим самим збільшити виробництво білих кров'яних клітин, які призводять до атеросклерозу.

Експерти традиційно рекомендують людям спати від 7 до 9 годин на кожну ніч. У 2015 році співробітники Центру з контролю та профілактики захворювань США з'ясували, що 50% населення спить значно менше ніж 7 годин.

Дефіцит сну збільшує також небезпека розвитку ожиріння, діабету та навіть деяких пухлин. До недавнього часу вченим не були зрозумілі механізми цього взаємозв'язку. Ну, а останнє за часом дослідження може бути ще одним аргументом для людей раніше лягати спати, відриваючись від телевізорів і комп'ютерів заради власного здоров'я і збільшення тривалості життя.

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