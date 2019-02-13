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Як екрани смартфонів впливають на шкіру та зір
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Науковці все частіше приходять до висновку про те, що блакитне сяйво екранів мобільних телефонів може негативно вплинути на стан шкіри, а також на зір. Вони розповіли, яким чином це відбувається.
Коли ми не перебуваємо перед екраном телевізора або комп'ютера, то досить часто витрачаємо багато годин на користування смартфонами та планшетами. Причому це відбувається тривалий час після того, як заходить сонце і зникає природне освітлення.
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У розпорядженні науки з'являється все більше доказів того, що синє світло, яке виділяється цими пристроями, порушує внутрішні циркадні ритми організму, що негативно впливає на якість сну. Однак тепер медики попереджають, що синє світіння екранів смартфонів становить небезпеку для шкіри і зору.
Низка досліджень з цього питання перебуває на ранній стадії, але вже зараз експерти наполегливо закликають людей вимикати мобільники та планшети задовго до відходу до сну. Синє світло входить в колірний спектр, який формується зі змішання червоного, оранжевого, жовтого, зеленого, синього, індиго і фіолетового кольорів. Від синього до фіолетового спостерігається найкоротша довжина хвилі спектру, а чим коротша ця хвиля, тим вищий рівень енергії.
Ще торік американські вчені опублікували дослідження, яке показало, що синє світло може нанести шкоду зору та прискорити розвиток сліпоти. Вчені з Університету Толедо з'ясували, що тривалий вплив синього кольору активує токсичні молекули в світлочутливих клітинах очей, знищуючи ці клітини. Цей процес призводить до макулодистрофії – однієї з найпоширеніших причин втрати зору.
Крім того, є докази і того, що різні види синього світла на зразок ультрафіолету передчасно старять і ушкоджують шкіру. Деякі дерматологи можуть легко розпізнати пацієнтів, які роблять багато селфі, просто завдяки ретельному вивченню стану їхньої шкіри.
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