Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Валентина Ліга Чемпіонів

Чому не варто зловживати фізичними навантаженнями на вихідних

  • 42
Не намагайтесь за день виконати тижневу норму - фото 1
Не намагайтесь за день виконати тижневу норму / Blog-G

Дослідники попередили людей, які намагаються на вихідних надолужити брак фізичних навантажень у будні. Подібного роду компенсаційні тренування приносять більше шкоди, ніж користі.

З усіх боків до нас доносяться повідомлення про необхідність регулярно тренуватися, і про те, наскільки фізичні навантаження важливі для здоров'я. У деяких людей немає часу приділяти цим спорту навіть кілька хвилин у будні дні, коли вони ходять на роботу. Зате хтось вважає, що брак тренувань в будні можна компенсувати у вихідні завдяки більш інтенсивним заняттям.

І ще: Як уникнути болю у м'язах після тренувань: дієві поради

Наприклад, такі люди сідають в сідло велосипеда і влаштовують заїзди, які за рівнем навантажень можна порівняти з тренуваннями професійних велогонщиків. Кількість подібного роду любителів, що піддають організм інтенсивним навантаженням у вихідні, стає дедалі більшою. Однак експерти попереджають, що такого типу тренування приносять значно більше шкоди, ніж користі.

Зловживання може принести шкоду вашому організму - фото 307485
Зловживання може принести шкоду вашому організму

Нове дослідження американських учених показало, що якщо любителі велосипедної їзди проходять через навантаження на рівні професіоналів, то вони піддають організм небезпечному стресу. Зокрема, швидкісна їзда протягом тривалого часу збільшує ритм серцебиття на 15% і позбавляє м'язи кисню.

Професійні велогонщики ж можуть впоратися з цим саме завдяки тривалим і регулярним тренуванням, які перебудовують їх організм на більш ефективне використання м'язової сили. Але у любителів цих резервів немає, вони не володіють додатковою м'язовою масою, а отже, просто руйнують своє здоров'я подібними навантаженнями.

Читайте також: Чи може лазня замінити заняття спортом: несподівана відповідь

Джерело: Medikforum
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
День святого Валентина 2019: інтимні аксесуари для незабутньої ночі (18+)
  • 11 лютого, 22:15
  • 1879
Олег Винник поставив своїх шанувальниць перед непростим вибором
  • 09 лютого, 17:23
  • 1948
Дівчина тижня: королева еротики та пишногруда модель Деніз Мілані (18+)
  • 10 лютого, 16:10
  • 2872
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Наука