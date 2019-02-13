Чому не варто зловживати фізичними навантаженнями на вихідних

Дослідники попередили людей, які намагаються на вихідних надолужити брак фізичних навантажень у будні. Подібного роду компенсаційні тренування приносять більше шкоди, ніж користі.

З усіх боків до нас доносяться повідомлення про необхідність регулярно тренуватися, і про те, наскільки фізичні навантаження важливі для здоров'я. У деяких людей немає часу приділяти цим спорту навіть кілька хвилин у будні дні, коли вони ходять на роботу. Зате хтось вважає, що брак тренувань в будні можна компенсувати у вихідні завдяки більш інтенсивним заняттям.

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Наприклад, такі люди сідають в сідло велосипеда і влаштовують заїзди, які за рівнем навантажень можна порівняти з тренуваннями професійних велогонщиків. Кількість подібного роду любителів, що піддають організм інтенсивним навантаженням у вихідні, стає дедалі більшою. Однак експерти попереджають, що такого типу тренування приносять значно більше шкоди, ніж користі.

Зловживання може принести шкоду вашому організму

Нове дослідження американських учених показало, що якщо любителі велосипедної їзди проходять через навантаження на рівні професіоналів, то вони піддають організм небезпечному стресу. Зокрема, швидкісна їзда протягом тривалого часу збільшує ритм серцебиття на 15% і позбавляє м'язи кисню.

Професійні велогонщики ж можуть впоратися з цим саме завдяки тривалим і регулярним тренуванням, які перебудовують їх організм на більш ефективне використання м'язової сили. Але у любителів цих резервів немає, вони не володіють додатковою м'язовою масою, а отже, просто руйнують своє здоров'я подібними навантаженнями.

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