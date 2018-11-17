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Науковці назвали несподівану причину алкоголізму

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Науковці не перестають вражати - фото 1
Науковці не перестають вражати / MK Natural Health

Алкоголь відомий своєю властивістю "зігрівати". Цей ефект виникає завдяки тому, що він прискорює кровообіг. Учені ж заявили, що саме холодний клімат може стати причиною того, що люди значно частіше вживають спиртні напої, що може стати причиною алкоголізму.

Група міжнародних учених з Іспанії, Сполучених Штатів і Мексики виступила з концепцією про те, що розвиток алкоголізму може бути пов'язаним з кліматичними умовами. На думку наукових фахівців, алкоголізм часто виникає у холодному кліматі, про це пише журнал Hepatology.

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Люди, які проживають у холодному кліматі, схильні до більш регулярного вживання алкоголю, водночас, серед населення теплих регіонів рівень споживання алкоголю помітно нижчий, – розповіли фахівці про виявлену ними закономірність.

Більш схильні до алкоголізму ті, хто проживає у холодному кліматі - фото 289445
Більш схильні до алкоголізму ті, хто проживає у холодному кліматі / Fortune

Перш ніж прийти до такого висновку, вчені проаналізували дані про рівень споживання алкоголю у 193 державах, після чого і зіставили їх з кліматом у цих країнах, пише Hepatology. Дослідження питання показало, що саме у холодному кліматі часто виникає алкоголізм – в холодних країнах, наприклад, більш часто фіксували випадки алкогольної залежності та пов'язаного з нею цирозу печінки.

Як уже писалося вище, алкоголю в умовах холоду віддають перевагу для того, щоб зігрітися. Крім того, з його допомогою люди борються з нудьгою й емоційними проблемами, які часто виникають у холодному кліматі через нестачу сонячного світла і тепла.

Фахівці відзначили, що "через погану погоду зростає ризик виникнення психологічних проблем, таких як стрес і депресія" – і це сприяє зростанню потреби користуватися різноманітними антидепресантами.

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Джерело: sciencedaily
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