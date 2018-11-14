Медики назвали продукти, від яких варто відмовитися чоловікам

Ослаблення чоловічої сили, вважалося раніше проблемою чоловіків поважного віку, але останнім часом це явище молодіє. Як показують дослідження, з ним все частіше стикаються чоловіки у віці 30-40 років.

Про те, чому так відбувається, розповіли лікарі. Зокрема, на думку лікаря-сексолога, андролога Катерини Макарової, на якість чоловічої потенції суттєво впливає харчування. Надлишок жиру та вуглеводів у раціоні сприяє збою в жировому метаболізмі, а разом з цим і інтенсивному накопиченню поганого холестерину.

І ще: Чому не варто налягати на авокадо

Вона зазначила, що холестерин – антагоніст чоловічого статевого гормону тестостерону, який відповідає за стабільну ерекцію. Найбільш небезпечною у цьому плані їжею для чоловіків є продукти з трансжирами (їх багато, наприклад, у фастфуді), а також з простими вуглеводами (головні джерела – випічка та солодощі).

Від фастфуду слід відмовитися / The Jakarta Post

Інший ворог чоловічої потенції – зайва вага. Велика кількість жиру на животі у чоловіків означає підвищений вміст ферменту ароматази, який сприяє трансформації чоловічого тестостерону на жіночий гормон естроген, через що чоловік починає повніти за жіночим типом, а потенція – знижуватися.

Додайте до цього той факт, що багато сучасних чоловіків ведуть "спосіб життя тюленя" з дуже низьким рівнем фізичної рухливості. Вчені застерігають, що при цьому виникає застій венозної крові у малому тазі, підвищуючи ризик розвитку там запальних процесів, в тому числі простатиту.

Крім того, факторами загрози для потенції куріння і звичка часто випивати. Так, наприклад, регулярне куріння стає причиною систематичного спазму судин (у тому числі судин пеніса), який перешкоджає нормальному процесу ерекції. Алкоголь, так само як шкідлива їжа, сприяє накопиченню "поганого холестерину" і зниження інтенсивності вироблення тестостерону.

Куріння негативно впливає на потенцію / Cleveland Clinic Health Essentials

Дієтолог Сергій Обложкін, у свою чергу зазначив, що чоловікам можуть нашкодити й деякі здорові тренди. Зокрема, чоловіки роблять велику помилку, сідаючи на вегетаріанство. Річ у тім, що органічні кислоти, що містяться в сої та деяких видах зелені, ускладнюють засвоєння цинку і селену – мінералів, які беруть участь у виробництві тестостерону.

Ще одну причину ослаблення чоловічої сили в сучасному суспільстві лікарі назвали страх перед якимись високими стандартами, а також постійні сумніви у своїх можливостях.

Читайте також: Як вберегти шкіру обличчя взимку: поради для чоловіків