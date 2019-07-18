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Науковці назвали несподівану ознаку того, що ви – щаслива людина
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Соціальні психологи пропонують багато теорій того, чому ми поводимося тим чи іншим чином. І ось тепер виявлений зв'язок між рівнем щастя і потребою у спілкуванні. Результати дослідження вас однозначно вразять.
На рівні підсвідомості люди, які почуваються щасливими, тягнуться до незнайомців для спілкування з ними, як показало нове дослідження. З іншого боку, коли ми відчуваємо себе нещасними, то з більшим ступенем імовірності намагаємося спілкуватися з близькими друзями, родичами та компаньйонами.
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Людина за своєю природою – істота соціальна, їй потрібне постійне спілкування та взаємодія для того, щоб зміцнювати своє психічне здоров'я та вирішувати цілу низку практичних завдань. Учені з Гарвардського університету з'ясували, що щастя вимагає від нас дещо інших зв'язків, ніж відчуття печалі та смутку.
Свої висновки вони зробили на основі аналізу поведінки понад 30 000 осіб, за якими спостерігали протягом місяця. У всіх були встановлені мобільні додатки, які автоматично надсилали текстові повідомлення з питаннями про відчуття, про те, що людина робить у цей момент, чи спілкується з кимось або перебуває на самоті. Завдяки відповідям дослідники отримували картинку поведінки того чи іншого добровольця, а також опис його настрою. Після цього можна було зрозуміти, як поводяться щасливі та нещасні люди.
При цьому автори дослідження враховували багато інших чинників, включаючи тип особистості людини. З'ясувалося, що коли настрій падає, більшість людей тягнеться до друзів і близьких родичів. Для них час, проведений у компанії з добре знайомими людьми, служив своєрідною розрадою та соціальною підтримкою. Щасливі люди шукали менш очевидні ситуації для отримання задоволення. До таких належали контакти з незнайомими людьми.
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