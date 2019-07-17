Психологічний тест: Перше, що ти побачиш на картинці, розповість про тебе усю правду

Усвідомлюєте ви це чи ні, але ваша підсвідомість багато в чому управляє вашою особистістю – і її не можна обдурити! Ваші очі бачать всю картину цілком, але психіка вихоплює саме той образ, який важливий для вас в цю хвилину.

Хочете дізнатися, що турбує вас прямо зараз? Подивіться на картинку і скажіть, яку тварина ви побачили першою!

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Ось що значить ваша відповідь:

1. Вінценосні журавлі

Якщо ви першими помітили двох птахів на передньому плані, ви почуваєтесь самотньо. Ви хочете говорити про свої почуття, але боїтеся, тому що думаєте, що вони неважливі для інших.

Не придушуйте свої почуття і навчіться довіряти своїм друзям і близьким. Якщо щось вас турбує, досить просто поговорити про це. Можливо, ваші друзі навіть не знають, що вони вам потрібні. Не забувайте, що демонстрація почуттів – це не ознака слабкості.

2. Синій папуга

Зараз ви почуваєтесь покинутими. У сучасному суспільстві ми найчастіше спілкуємося за допомогою повідомлень, електронних листів і картинок. Це чудово, але деякі люди настільки звикли до віртуального спілкування, що взагалі розучилися розмовляти.

Сходіть на вечірку або концерт, попередньо залишивши вдома всі гаджети, які можуть перешкодити вам знайомитися і спілкуватися з людьми.

3. Жирафи

Якщо ви першими помітили жирафів, ви хвилюєтесь через свою роботу і відчуваєте велику фінансову нестабільність. На жаль, сьогодні багато людей стикаються з тиском на робочому місці, і коли на ринку росте конкуренція, все стає ще складніше. З іншого боку, технології розвиваються швидкими темпами, тому нам всім потрібно вчитися чомусь новому, щоб йти в ногу з часом.

Якщо ви думаєте, що ваша професія або спеціальність вимагає нових навичок, будьте чесні з собою й усвідомте, над чим слід працювати.

4. Зебри

Зараз вас турбує ваше здоров'я або здоров'я близької вам людини. Причому турбує настільки, що ви вже не можете нормально їсти і спати.

Щоб дізнатись, що не так із вашим здоров'ям, підіть до лікаря і пройдіть необхідне обстеження. Здогадки тільки погіршуватимуть ситуацію.

5. Леви

Вас турбує тягар зобов'язань, які ви носите на своїх плечах. Ви так сильно піклуєтеся про інших, що починаєте часом забувати про себе. Оточуючим здається, що ви – дуже сильна і витривала людина, а ви відчуваєте, що готові вибухнути в будь-яку хвилину.

Навчіться говорити слово "ні". Зрозумійте, що немає нічого поганого в тому, щоб час від часу бути трохи егоїстичними і приділяти час собі.

6. Пантера

Якщо першою ви помітили пантеру, причина стресу – у ваших стосунках. Ви думаєте, що втрачаєте зв'язок з коханою людиною, і часто не знаєте, як виправити ситуацію.

Постарайтеся згадати, як ви почувались на початку стосунків. Можливо, вам треба всього лише відкрито поговорити з партнером. Спілкування – найкращий спосіб розв'язувати проблеми в сім'ї.

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