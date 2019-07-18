Перевір себе: 7 хитрих головоломок на логіку і кмітливість

Розминка для мозку: спробуй розв'язати ці нестандартні завдання та пиши свій результат у коментарях!

Дізнайся, чи впораєшся ти без підказок і допомоги Google ;) Якщо не всі завдання тобі під силу, не хвилюйся: правильні відповіді – після усіх задач.

Задача 1

Матері 55 років. У неї три дочки. Першій – 15 років, другій – 7, а третій – 21 рік. Через скільки років вік матері буде дорівнює сумі років її дочок?

ТЕСТ: Перше, що ти побачиш на картинці, розповість про тебе усю правду

Задача 2

Катя пішла на ринок, купила 35 груш і склала їх у два кошики. Якщо з правого кошика перекласти в лівий стільки фруктів, скільки було в лівому, то в правому буде на три плоди більше, ніж в лівому. Скільки груш було в кожному кошику з самого початку?

Задача 3

Здогадайтеся, за яким принципом збудовані ці послідовності цифр.

Задача 4

Вас запрошують на роботу фінансовим аналітиком у велику компанію. Обіцяють початкову зарплату 100 000 доларів на рік і два варіанти її підвищення:

Раз на рік вам збільшують зарплату на 15 000 доларів.

Раз на півроку – на 5 000 доларів.

У вас є десять секунд на прийняття рішення. Який варіант є вигіднішим?

Задача 5

Чоловік заходить в бар і просить склянку води. Замість цього бармен раптово грюкає по столу і кричить цьому відвідувачеві прямо в обличчя. Чому?

Бармен МО з Сімпсонів

Задача 6

Я вийшов на прогулянку і став свідком злочину. Чоловіка прив'язали до сидіння його машини і обчистили йому кишені. Всі дверцята і багажник машини замкнені, вікна повністю закриті, машина не пошкоджена. На додачу, злодій після скоєння злочину не замикав дверцята. Як таке можливо?

Задача 7

Якщо цей день не йде слідом за понеділком і не перед четвергом, а завтра не неділя і вчора була не неділя, а післязавтра буде не субота і позавчора була не середа, то що це за день?

Календар

ВІДПОВІДІ на завдання

1. Всього в обох кошиках було 35 груш. Після перекладання плодів з правого кошика в лівий в правому залишилося на три груші більше, ніж в лівому: 35 - 3 = 32. Поділимо кількість фруктів навпіл: 32:2 = 16. Будемо вважати, що в лівому кошику 16 груш, тоді в правому після перекладання стало на три більше: 16 + 3 = 19.

Потрібно врахувати, що в лівому кошику стало 16 плодів тільки після того, як в нього поклали стільки, скільки в ньому було до цього. Значить, потрібно поділити кількість груш навпіл: 16:2 = 8. У лівому кошику вісім фруктів. Обчислимо, скільки плодів в правому кошику: 35 - 8 = 27.

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2. Щоб вирішити задачу, потрібно для початку дізнатися сумарний вік всіх дочок. Додаємо: 15 + 21 + 7 = 43 роки. Тепер дізнаємося, на скільки років їхній загальний вік менший за вік матері: 55 - 43 = 12 років.

Потрібно пам'ятати, що сумарний вік дочок щороку збільшується на три роки, а вік матері за цей же час додається тільки на рік. Обчислимо різницю в зміні віку за рік: 3 - 1 = 2 роки. Розділимо різницю у віці дочок і матері на різницю збільшення віку за рік: 12: 2 = 6. Отже, через шість років вік матері буде дорівнює сумі років її дочок.

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3.

Цифри стоять одна за одною в алфавітному порядку: в – вісім, д – два, д – дев'ять, н – нуль і так далі.

Щоб вийшло наступне число в ланцюжку, потрібно виконати такі дії: 972 - 97 = 875; 875 - 87 = 788; 788 - 78 = 710; 710 - 71 = 639; 639 - 63 = 576.

Закономірність така: додаємо 1, потім множимо на 1; додаємо 2, потім множимо на 2; додаємо 3, потім множимо на 3 і так далі.

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4. З першим варіантом все просто:

1-й рік – $ 100 000

2-й рік – $ 115 000

3-й рік – $ 130. 000

4-й рік – $ 145 000 ...

Другий варіант зручніше розраховувати по півріччях. Перші півроку – $ 50 000, а далі кожні півроку до цієї суми буде додаватися по $ 5000:

1-й рік – $ 50 000 + $ 55 000 = $ 105 000

2-й рік – $ 60 000 + $ 65 000 = $ 125 000

3-й рік – $ 70 000 + $ 75 000 = $ 145 000

4-й рік – $ 80 000 + $ 85 000 = $ 165 000 ...

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5. Чоловік попросив склянку води, тому що у нього гикавка. Бармен це зрозумів і спробував позбавити користувача від гикавки, налякавши його. Для цього він спочатку спровокував різкий гучний звук, грюкнувши по столу, а потім крикнув на чоловіка.

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6. Ця машина – кабріолет з відкидним верхом, який був відкритий.

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7. Неділя

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Хороша робота! Ділись своїм результатом у коментарях!

ТЕСТ: Вгадай місто за фотографією!