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Науковці назвали легкий спосіб кинути курити
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Відомо, що люди з вищим рівнем метаболізму нікотину курять більше, ніж інші.
Дослідження вчених з Університету Орегону показало, що у тих, хто часто п'є спиртні напої, співвідношення нікотинових метаболітів (біомаркери, що показують, як швидко організм засвоює нікотин) зменшується зі скороченням споживання алкоголю.
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У свою чергу, уповільнення швидкості метаболізму нікотину завдяки зниженню вживання алкоголю може дати курцеві перевагу при спробах позбутися згубної звички, що, як відомо, не завжди легко дається.
Рішення кинути курити вимагає великої концентрації волі та часто декількох спроб. Наше дослідження показує, що вживання алкоголю впливає на метаболізм нікотину, і що залежність від сигарет й алкоголю найкраще лікувати – впевнена співробітниця Університету штату Орегон і провідний автор дослідження Сара Дермоді.
Попередні дослідження показали, що пристрасть до сигарет особливо поширена у людей, що п'ють, а любов до алкоголю, у свою чергу, вважається загальновизнаним фактором ризику куріння. Дермоді і її колеги хотіли краще зрозуміти зв'язок між ними. Вони вивчили вирахували індекс метаболізму нікотину у групи з 22 людей, котрі курять щодня. Крім того, вони протягом кількох тижнів боролися із залежністю від алкоголю.
У міру того як піддослідні скорочували споживання алкоголю – в середньому з 29 порцій напою на тиждень до семи, – їх рівень метаболізму нікотину також знижувався. Під час дослідження вчені з'ясували, що співвідношення метаболітів нікотину може бути не таким стабільним показником, як припускали раніше. З клінічної точки зору це позитивний момент: якщо хтось захоче кинути курити, то дослідники зможуть допомогти їм у цьому, скоротивши споживання алкоголю.
У майбутньому вчені також вивчать вплив куріння, намагаючись повторити результати в більшій вибірці людей.
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