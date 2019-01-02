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Науковці дали слушну пораду на весь січень

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Скажіть "Ні" алкоголю - фото 1
Скажіть "Ні" алкоголю

На думку вчених, "сухий січень" допоможе істотно покращити якість життя на цілий рік!

Дослідники з Університету Сассексу провели експеримент, який показав, що відмовившись від вживання алкоголю всього на місяць після Нового року, можна серйозно змінити свій спосіб життя.

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В експерименті, який вчені почали у січні 2018 року, брали участь понад 3000 осіб. Вони не вживали спиртне перший місяць року, а потім їм було дозволено вести звичний спосіб життя. Однак тестовані виявили, що навіть після закінчення січня стали пити менше: у середньому кількість "алкогольних" днів скоротилася з 4,3 до 3,3 на тиждень.

Відмова від алкоголю принесе вам лише користь - фото 298927
Відмова від алкоголю принесе вам лише користь / azfamily

Крім того, 90% учасників повідомили, що стали більше економити гроші, 70% – краще спати. Понад половина змогла скинути зайву вагу.

Більшість випробовуваних також заявили, що під час "сухого січня" відчували себе краще, ніж зазвичай. Понад 75% сказали, що в цей час переосмислили свої звички і зрозуміли, що можна розважатися і без алкоголю.

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Джерело: iflscience
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