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Науковці назвали продукти, на яких не варто економити

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Від цих продуктів не варто відмовлятися - фото 1
Від цих продуктів не варто відмовлятися / Sun Basket

Економія сімейного бюджету – похвальна риса, але деякі продукти харчування повинні залишатися в раціоні незмінно високоякісними незалежно від ціни.

Експерти зі здорового харчування розповіли про три продукти, на яких не можна заощаджувати і, тим більше, повністю відмовлятися.

Виключення з раціону цих продуктів або заміна їх аналогами може обернутися вкрай негативними наслідками для організму і стану здоров'я, – висловили терапевти свою точку зору з даного питання.

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Зокрема, лікарі порекомендували регулярно їсти м'ясо, і підказали, що вживати цей продукт найкраще по системі "день через день". Згідно з цим методом, дні вживання м'яса або птиці потрібно чергувати з днями, коли вживаються рослинні продукти, багаті білком, – він допомагає зберегти і здоров'я, і ​​бюджет.

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М'ясо варто їсти через день / Gourmet Gary's

Також, відзначають експерти, що не варто економити на солодощах і випічці.

Це може здатися дивним, але ж тільки вкрай незначна кількість людей може повністю відмовитися від цих продуктів. Тому важливо вживати тільки дуже якісні солодощі, – пояснили експерти.

Вони нагадали, що дешеві солодощі часто є джерелом шкідливих трансжирів.

Віддайте перевагу домашній випічці - фото 298798
Віддайте перевагу домашній випічці / Serious Eats

Ще, на думку медиків, з раціону харчування не можна виключати горіхи (насіння). У них містяться незамінні мікроелементи, не кажучи вже про те, що в горіхах багато рослинного білка і ненасичених жирних кислот.

Не забувайте про горіхи - фото 298800
Не забувайте про горіхи / GiveMeBid

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Джерело: Med2
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