Науковці назвали корисне для мозку заняття

Відмовляючись від рукописного тексту на користь друкованого, ми втрачаємо надзвичайно корисну навичку, стверджує науковий журналіст Маркем Хайд. Його колонку перевів Alkonost.

Ще у 80-х експерименти показали, що "лікування листом", при якому люди щодня по 15-30 хвилин записують свої почуття в щоденник, може приносити відчутну користь для психіки. Ще одне дослідження 1999 року показало, що саме рукописні замітки розкріпачують автора та мають терапевтичний ефект.

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"Малюючи літеру від руки, ми виводимо кожен її елемент штрих за штрихом, в процесі чого залучаються нейронні шляхи в мозку, які проходять поруч з ділянками, які керують емоціями, або через них", – наводить журналіст слова Вірджинії Бернінгер, професора педагогіки в Вашингтонському університеті. За її словами, набір букв на клавіатурі – зовсім інше завдання.

У статті психологів Пем Мюллер і Деніела Оппенхаймера стверджується, що конспект на ноутбуці – зовсім не те саме, що запис від руки. У першому експерименті дослідники попросили 65 студентів Принстона подивитися на великому екрані п'ять лекцій TED тривалістю трохи більше, ніж 15 хвилин кожна. Одні учасники записували тези від руки, інші друкували на ноутбуці. Потім студентам потрібно було відповісти на питання по лекціях. Друковані конспекти виявилися більш докладними, але їх автори гірше зрозуміли та запам'ятали суть доповіді, ніж ті, хто записував від руки.

Написане від руки значно краще запам'ятовується

У наступній парі експериментів брали участь 150 студентів Каліфорнійського університету. Вони виконували аналогічні завдання, проте їх тестували не відразу ж, а через тиждень. В одній з груп учасникам перед перевіркою дали 10 хвилин на повторення матеріалу. Помітний розрив спостерігався саме в цій групі: студенти, які перегорнули рукописні конспекти перед тестуванням, краще впоралися з питаннями.

Співавтор дослідження, професор психології в Університеті Карнегі-Меллона Деніел Оппенхаймер стверджує, що при наборі тексту люди використовують вужчий словник, адже друкують швидко. Лист від руки дає більше часу для підбору відповідних слів – а значить, впливає і на ступінь самовираження.

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