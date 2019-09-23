Науковці назвали ще одну причину відмовитися від фастфуду

Про шкоду фастфуду світові вчені говорять не перший рік. Не секрет, що насичена шкідливими жирами їжа сприяє ожирінню та виникненню різних хвороб, пов'язаних з травною системою. Однак те, що фастфуд негативно впливає на пам'ять, стало відомо зовсім недавно.

Група вчених з Австралії провела експеримент, учасниками якого стали лабораторні пацюки. Гризунів розділили на чотири групи.

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При цьому три групи протягом майже двох місяців годували шкідливою їжею – чіпсами, смаженою картоплею, тістечками й іншою абсолютно не корисною їжею. Щури з четвертої групи під час експерименту ласували винятково збалансованою і корисною їжею.

Протягом усього дослідження вчені тестували на тварин здатність запам'ятовувати розташування предметів. Експеримент показав, що гризуни, які вживали виключно фастфуд, стали відчувати проблеми з пам'яттю на відміну від своїх родичів з четвертої групи.

Фастфуд негативно впливає на вашу пам'ять

Таким чином, австралійські дослідники прийшли до висновку, що регулярне вживання нездорової їжі призводить до погіршення довготривалої пам'яті.

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