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Науковці назвали ще одну причину відмовитися від фастфуду

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Скоротіть до мінімуму вживання фастфуду - фото 1
Скоротіть до мінімуму вживання фастфуду

Про шкоду фастфуду світові вчені говорять не перший рік. Не секрет, що насичена шкідливими жирами їжа сприяє ожирінню та виникненню різних хвороб, пов'язаних з травною системою. Однак те, що фастфуд негативно впливає на пам'ять, стало відомо зовсім недавно.

Група вчених з Австралії провела експеримент, учасниками якого стали лабораторні пацюки. Гризунів розділили на чотири групи.

І ще: Чому не варто їсти багато картоплі: відповідь вчених

При цьому три групи протягом майже двох місяців годували шкідливою їжею – чіпсами, смаженою картоплею, тістечками й іншою абсолютно не корисною їжею. Щури з четвертої групи під час експерименту ласували винятково збалансованою і корисною їжею.

Протягом усього дослідження вчені тестували на тварин здатність запам'ятовувати розташування предметів. Експеримент показав, що гризуни, які вживали виключно фастфуд, стали відчувати проблеми з пам'яттю на відміну від своїх родичів з четвертої групи.

Фастфуд негативно впливає на вашу пам'ять - фото 356883
Фастфуд негативно впливає на вашу пам'ять

Таким чином, австралійські дослідники прийшли до висновку, що регулярне вживання нездорової їжі призводить до погіршення довготривалої пам'яті.

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Джерело: Scientific Reports
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