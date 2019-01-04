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Науковці дали "зелене світло" вечірнім тренуванням

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Головне, щоб заняття не були надто інтенсивними - фото 1
Головне, щоб заняття не були надто інтенсивними / Medibank

Дослідники довели, що заняття спортом ввечері не порушує сон вночі. Це радісна новина для мільйонів людей, які в силу різних обставин не можуть відвідувати спортзал вранці або вдень.

Результати нового європейського дослідження спростували популярний міф про те, що заняття спортом незадовго перед відходом до сну негативно вплинуть на якість нічного відпочинку.

І ще: Науковці з'ясували, скільки триває ефект від тренування

Вчені довели, що до тих пір, поки люди вечорами займаються не гранично інтенсивно, вони можуть це робити, не боячись за власний сон. Експерти з Цюриха провели метааналіз 23 досліджень, оцінили залежність якості сну від різного часу фізичної активності. Зокрема, вчених цікавило, чи можна підвищити якість сну, якщо відмовитися від відвідування спортзалу у вечірній час.

Вечірні заняття не впливають на якість сну - фото 299131
Вечірні заняття не впливають на якість сну / VideoBlocks

Метааналіз продемонстрував, що помірні навантаження вечорами не викликають жодних виражених проблем зі сном, навіть якщо ці тренування закінчуються всього за півгодини до відходу до сну. Автори матаналізу також з'ясували, що після таких вечірніх тренувань у людини, в середньому, фаза глибокого сну триває 21,2%, а якщо вона лягає спати після звичайного вечора без фізичних навантажень, то тривалість глибокого сну становить 19,9% від загального відпочинку. І хоча різниця між цими цифрами дуже невелика, її слід визнати статистично суттєвою.

Відзначимо, що саме фаза глибокого сну забезпечує повноцінний відпочинок і відновлення всіх функцій організму.

Особливо важлива ця стадія для людей, які присвячують час фізичним навантаженням. Таким чином доведено, що фізичні навантаження перед відходом до сну навіть можуть бути в певній мірі більш корисні, ніж тренування в інший час доби. Але це не стосується високоінтенсивних інтервальних тренувань, які проводилися не пізніше, ніж за годину до відходу до сну.

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Джерело: psychcentral
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