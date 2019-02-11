Настю Каменських запідозрили у збільшенні грудей

Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, останнім часом кардинально змінила образ і дуже схудла, чим хвалиться на своїй сторінці в Instagram.

Днями виконавицю також запідозрили у вагітності.

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Нещодавно знаменитість зробила селфі в одному із закладів Києва. Так, артистка знову продемонструвала шкідливу звичку (пальці в роті), а фанати помітили, що груди Насті сильно збільшилася в розмірах. "#Dayoff", – лаконічно підписала Каменських.

Фоловери не пройшли повз: "Звідки у Насті груди з'явилися? Силікон? У Майямі ще була плоска", "Бюстгальтер явно переповнений пуш-апом. У купальнику у Насті груди маленькі", "Ну, досить гризти нігті!", "Не гризи нігті Тебе ж просили", " Насть ти вагітна?".

Каменських виступає під псевдонімом NK

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