Настя Каменських вразила стильним образом у стилі 90-х

Настя Каменських уже чекає наближення весни. Принаймні, співачка поділилася новим стильним образом – проте, не по погоді.

На знімку Настя позує у джинсовому короткому комбінезоні насиченого синього кольору. Під комбінезон Каменських одягнула кофтинку червоного кольору з довгими рукавами. Доповнила весняний лук зірка веселими червоно-синіми шкарпетками із зірочками та кросівками на масивній платформі.

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У такий спосіб Каменських анонсувала свій новий кліпу на пісню "Попа як у Кім", презентація якого вже відбудеться завтра, 14 лютого – в День закоханих.

"Нехай сьогодні у вас буде класний, насичений і веселий день", – прокоментувала Каменських знімок.

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