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Наші предки могли впадати в сплячку, щоб пережити холоди: нове дослідження

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Льодовиковий період - фото 1
Льодовиковий період / sunstonemassage

Предки людини, які мешкали на території сучасної Європи, впадали в зимову сплячку, щоб пережити льодовиковий період. Таку гіпотезу висунули антропологи з Греції.

Вони вивчили близько 7500 кісток, що належали як мінімум 29 людям, які жили приблизно півмільйона років тому і були предками неандертальців.

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Останки були знайдені в печерах на півночі Іспанії. Аналіз виявив, що гомініди, особливо підлітки, страждали захворюваннями, пов'язаними з дефіцитом вітаміну D. Перш за все це рахіт і хронічна хвороба нирок, не характерні для древніх людей, зате вони часто трапляються у тварин, які сплять взимку.

Можливо, що таким чином холоди переживали не всі давні люди, а тільки ті, хто мешкав в суворих умовах. У інших гомінідів не було необхідності впадати в сплячку, оскільки вони жили в теплому кліматі або ж мали постійний доступ до жирного м'яса, що допомагало впоратися з дефіцитом вітаміну D.

Наші предки могли впадати в сплячку, щоб пережити холоди: нове дослідження - фото 439289

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Джерело: sciencedirect
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