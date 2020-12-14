У мережі показали справжній квиток на Титанік: фотофакт

В інтернеті опублікували квиток на нещасливий рейс легендарного лайнера Титанік, що належав останній вцілілій пасажирці Лілліан Есплунд.

Знімок розмістили в Twitter на сторінці Історичні фото. Сам квиток був проданий з аукціону в 2008 році анонімному колекціонерові за $ 65,8 тисячі.

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Есплунд померла в 2006 році у віці 99 років. Разом з сім'єю 5-річна Лілліан зійшла на борт Титаніка 10 квітня 1912 року. У катастрофі вона втратила батька і трьох братів. Дівчинку разом з матір'ю і молодшим трирічним братом погрузили у рятувальну шлюпку №15, тому вони вижили. Десь о четвертій ранку їх підібрав корабель Карпатія.

До дня своєї смерті Есплунд залишалася останньою на Землі, хто вижив після катастрофи лайнера. Однак жінка уникала публічності і майже нічого не розповідала про події, які відбулися в ніч з 14-го на 15 квітня 1912 року. Мати Есплунд Сельма померла 15 квітня 1964 року, якраз в 52 річницю аварії. Їй було 90 років. Брат Фелікс весь час прожив разом з сестрою і ніколи не одружувався. Він помер від пневмонії 15 березня 1983 року.

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