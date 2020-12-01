У Канаді показали в музеї воду віком понад мільярд років: фото

Канадський музей науки та інновацій в Оттаві отримав у свою колекцію пляшку з водою віком понад мільярд років. Вода була зібрана у 2009 році на глибині 2,4 км під поверхнею Землі.

"Один з найстаріших музейних артефактів світу доданий в колекцію Канадського музею науки і інновацій. Це вода віком понад мільярд років у скляній пляшці, яка є найстарішою проточною водою, коли-небудь виявленої людством", – йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що вода була зібрана у 2009 році на глибині 2,4 км під поверхнею Землі, в шахті Кідд-Крік поблизу міста Тіммінс, на півночі канадської провінції Онтаріо.

"Зробивши аналіз води, дослідники виявили, що середній її вік в 10 разів перевищує вік води, яка на той момент вважалася найдавнішою", – розповіли в музеї.

Вода разом з деякими інструментами, які використовували при її видобутку і дослідженні, зберігається у сховищі музею і буде доступна для "вивчення, тлумачення і розвитку колекції".

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