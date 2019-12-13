NASA опублікувало "атмосферну карту" Марса: круте відео

Використовуючи сотні фотографій, наданих орбітальним зондом MAVEN, агентство NASA за допомогою комп'ютерної візуалізації створило детальну карту верхніх шарів атмосфери Марса, на розробку якої пішло близько двох років.

Отримана інформація дозволить дослідникам не тільки краще вивчити марсіанський клімат, але і простежити еволюцію Червоної планети, а також з'ясувати, куди поділося місцеве повітря.

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У середині вересня 2019 року місія MAVEN відзначила п'ятиріччя від дня виходу на марсіанську орбіту. Ключовою метою проєкту стало визначення складу атмосфери Марса. Ці дані дозволять вченим зрозуміти, через що колись потенційно населена планета з океанами стала пустельним місцем.

Глобальна циркуляція атмосфери дозволяє заглянути в кліматичне минуле Марса. У верхніх шарах атмосфери чітко видно вітри. Вони вкрай непостійні, що викликає постійну зміну клімату. Зіставлення атмосферної карти Марса із земною дозволяє зробити чимало критично важливих висновків, – зазначає Калі Роетен, дослідник Мічиганського університету.

Постійна зміна напрямку вітру над поверхнею Марса була зафіксована на висоті 140-240 кілометрів. Дані були зібрані за допомогою спектрометра нейтральних газів і іонів NGIMS – комплексу, який спочатку повинен був визначити структуру і склад атмосфери планети. Але у квітні 2016 року команда MAVEN вирішила використовувати NGIMS і для моніторингу руху марсіанського "повітря".

Результатом роботи зонда стала карта марсіанського вітру, яка допомогла дослідникам простежити історію Червоної планети. Зміни напрямку вітру на Марсі залежать від типу рельєфу самої планети – стикаючись з гірськими масивами, потоки газу викликали появу гравітаційних хвиль, які, за даними вчених, могли стати однією з причин "випаровування" атмосфери.

Надалі дослідники NASA планують продовжити вивчення цього явища в різні сезони і в різних місцях на Марсі, щоб краще зрозуміти його історію.

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