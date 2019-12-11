У NASA показали на відео вибух паливного бака ракети

Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору США (NASA) показало випробування на міцність прототипу основного паливного бака надважкої ракети SLS, яку створюють для польотів на Місяць і Марс.

Ракета-носій SLS буде використана в новій американській місії з доставки астронавтів на Місяць. Місія отримала назву "Артеміда", вона повинна бути завершена у 2024 році. У ній візьмуть участь одна жінка і один чоловік, їхні імена не розкриваються. На ракету вже встановлені чотири двигуни RS-25, які разом забезпечують тягу в 890,4 тс, або більш ніж у 907 тисяч кг. Двигуни працюють на рідкому кисні як окислювач і на рідкому водні як паливо.

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Тепер NASA провело випробування паливних баків ракети на випадок перевантажень, які можуть виникнути під час запуску. Для цього інженери влаштували контрольований вибух – протягом п'яти годин вони імітували сильне перевантаження за допомогою гідравлічних поршнів. Відомо, що висота паливного бака – близько 40 метрів, діаметр – майже 8,5 м. Він вміщує більш ніж 2000 кубометрів рідкого водню.

Успіх! Інженери NASA перевірили на відмову бак SLS для рідкого водню: до моменту розриву він витримав понад 260% від нормального навантаження, – написав у Facebook директор NASA Джеймс Брайденстайн.

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