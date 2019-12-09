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Українські конструктори показали проєкт бази на Місяці

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Проєкт бази на Місяці від українців - фото 1
Проєкт бази на Місяці від українців

Конструктори з бюро "Південне" створили концепт дослідницької бази на Місяці під кутом у 360 градусів. Це справді варто побачити!

Українське Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К.Янгеля" на міжнародному симпозіумі Moon Village у Токіо презентували власний концептуальний проєкт промислово-дослідної бази БК "Південне" на Місяці. Також працівники держпідприємства поділились кадром у 360 градусів на офіційній сторінці бюро в соцмережі Facebook.

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"Місяць єдиний природний супутник планети Земля. Другий за яскравістю об'єкт на земному небосхилі після Сонця і п'ятий за величиною супутник планет Сонячної системи. На сьогодні це перший і єдиний позаземний об'єкт природного походження, на якому побувала людина. Середня відстань між центрами Землі і Місяця 384 400 км. Пропонуємо вам разом з нами подолати цю величезну відстань, та впритул наблизитись до поверхні Місяця", – йдеться у повідомленні.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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