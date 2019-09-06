Народні прикмети про осінь: яку погоду віщують прикмети

Прикмети про пори року популярні серед українців. Ще наші предки орієнтувалися за певними знаками, прогнозували за явищами, якою буде осіння погода. Розповідаємо вам, на які прикмети варто звернути увагу.

Осінь уже стартувала, але астрономічним початком цієї пори року вважають осіннє рівнодення 2019. Цьогоріч саме 23 вересня тривалість дня і тривалість ночі буде рівною, а опісля – почне зменшуватися.

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Настання осені наші предки вважали справжнім завершальним та урочистим етапом, адже закінчували збирати врожай і починали готуватися до зимування. А ще – складали прикмети на основі власних спостережень. Як би ви скептично не ставилися до народних прогнозів – вони підтверджені кількасотрічним досвідом, тому ігнорувати їх не варто.

До вашої уваги прикмети осені, за якими можна передбачити майбутню погоду та прихід зими!

Народні прикмети про осінь

В осінню негоду сім погод надворі: сіє, віє, крутить, мутить, рве, зверху ллє і знизу мете.

Північний вітер потягне – шубу з каптаном на одне місце стягне.

Холодний вересень, але ситний.

Жовтень-грязник: ні колеса, ні полоза не любить.

Тепла осінь – до затяжної зими.

Погана осінь обіцяє дощову весну.

Осінні холоди без снігу – до сухої та чорної землі.

Якщо з осені земля та озимі посіви добре промерзнуть, то і без снігу хліб вродить. Якщо ж восени тепло і сиро, то корінець озимини запріє і врожаю не чекай.

Пізніше опадання листя на деревах обіцяє важку і сувору зиму, і пізніше настання весни.

Пізній листопад ще віщував зимові холоди.

Якщо влітку на деревах рано жовтіє листя, то буде рання осінь.

Передчасний листопад – до ранньої зими.

Якщо восени листя швидко з дерев обсипалися, то чекай крутої зими.

Пізній листопад – до важкого року: зима буде довгою і тривалою.

Якщо листя з дерев нечисто опадає (тобто частина листя залишається на гілках), то зима буде холодна.

Якщо з берези й осики листя чисто опаде, то наступний рік буде врожайним.

Поки листя з вишні не опало, скільки б снігу не випало, він розтане.

Якщо сніг випав, а листя з гілок ще не опало, то наступний рік буде важкий.

Якщо осінній лист на землю лягає лицьовою стороною догори, то зима буде холодна; виворотом – тепла; наполовину – зима буде помірна, а холод і тепло будуть чергуватися.

Якщо восени березове листя починають з верхівки дерева жовтіти, то весна буде рання, а якщо знизу – пізня.

Урожай жолудів – прикмета того, що в майбутньому році буде багато хліба.

Велика кількість жолудів на дубі – до теплої зими та родючого літа.

Багато лісових горіхів обіцяє урожай злакових культур.

Якщо рясно вродили горіхи, а грибів навпаки мало, то зима буде сніжна і холодна.

Пізній гриб – до пізнього снігу.

Багато ягід – до холодної зими.

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Прикмети, які передбачають погоду

Якщо птиці до Покрови (14 жовтня) полетять, то осінь буде коротка; якщо після Покрова – довга.

Якщо граки рано відлетіли, то скоро випаде сніг і зима рано настане.

Дикі гуси рано відлетіли – до ранньої зими.

Якщо при перельоті на південь гуси високо летять, то зима буде холодна.

Низько летять перелітні птахи – до короткої осені.

Журавель пізно відлітає – зима не скоро встановиться.

Лебідь восени летить – до снігу, гусак – до дощу.

Якщо восени шубка у зайців стала білою, то скоро настане зима.

Восени у зайців багато жиру – зима буде холодною.

Якщо рано восени побіліє горностай, то скоро настане зима і випаде сніг.

Кроти з осені у свої нірки натаскують багато соломи – зима буде холодна.

Білки у своїх дуплах роблять великі запаси – до морозної та затяжний зими.

Польові миші збирають суху траву всередині своїх нір – до холодної зими, зовні – до теплої.

Часті та сильні тумани у вересні приносять людям багато хвороб.

Чим тепліший і сухіший вересень, тим пізніше настане зима.

Холодний вересень – навесні сніг може раніше, ніж звичайно розтанути.

Мурахи бігають по верхівках трав – до холодної й ранньої зими, по низу – до довгої.

Великі мурашині купи – до суворої зими.

Багато грибів – зима буде сніжна.

Грім – до безсніжної зими.

Іній – до сухої та сонячної погоди.

Верба інеєм рано покрилася – до довгої зими.

Високий бур'ян – взимку випаде багато снігу.

Місяць в колі – до посушливого літа.

Якщо випав перший сніг, то через сорок днів встановиться зима.

Сухий жовтень віщує безсніжний січень.

Іній в жовтні обіцяє опади через 90 днів.

Випав на початку місяця сніг – рання весна.

Багато снігу у листопаді обіцяє багатий урожай хліба.

Сніг випав на сиру землю і не розтанув – навесні дружно зацвітуть проліски.

Дощ у листопаді віщує швидке настання зими.

Поява в цей час комарів – до м'якої зими.

Ясна погода – до похолодання.

За листопадової погоди судять про те, яким буде квітень.

Сухий і ясний листопад – до неврожайного року.

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