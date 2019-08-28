Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Незалежності Танці з зірками 1 вересня

Погода в Україні на вересень 2019: прогноз на початок осені

  • 15
Прогноз погоди на вересень 2019 - фото 1
Прогноз погоди на вересень 2019

Синоптики розповіли, яку погоду очікувати в Україні у вересні, і прогнози доволі позитивні. Чи надовго затримається літня спека і де буде найхолодніше – читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Старт осені буде таким же теплим та сонячним, як і кінець літа, тому можна ненадовго забути про теплий верхній одяг та парасольки. Таким приємним прогнозом поділився народний синоптик Леонід Горбань. За його словами, ще до 10 вересня середня температура в країні коливатиметься на рівні +24.

І ще: Ці продукти допоможуть легше пережити перепади погоди

А вже з 11 вересня можна очікувати перше зниження до +21, однак ця хвиля похолодання буде недовгою. Тому 14-22 серпня українців зможуть насолоджуватись комфортною погодою на рівні +24+26.

Що ж до опадів, то дощі розпочнуться також з 11 вересня та захоплюватимуть країну на кілька днів з перервами. Леонід Горбань відзначає, що зливи пройдуть у такі дні: 11-14, 18-19 та 28-29 серпня.

Прогноз погоди на початок осені в Україні - фото 350742
Прогноз погоди на початок осені в Україні

Також синоптик окремо виділив ситуацію з погодою у конкретних областях. За його словами, найхолодніший вересень буде на півночі країни, де з 9 вересня очікується до +18+21. У період з 19 по 25 вересня температура трохи виросте, а тоді знову похолоднішає до +13+17.

Народні прикмети про погоду на вересень:

  • Якщо у вересні гримить, то осінь буде теплою;
  • Поки з вишень не опало повністю листя, то після кожного похолодання приходитиме потепління;
  • Якщо журавлі летять повільно та високо, то погода восени буде гарною;
  • Якщо шпаки ще не полетіли на південь, а на вулиці багато павутиння, то осінь буде сухою та довгою;
  • Якщо на дубі видно багато жолудів, то зима буде сніжною та морозною;
Народні прикмети про погоду у вересні - фото 350743
Народні прикмети про погоду у вересні

Читайте також: Ці три знаки зодіаку зустрінуть своє кохання цієї осені

powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкраща музика нашої Незалежності: добірка з 2010-2019
  • 24 серпня, 12:20
  • 414
Відпочинок по-королівськи: чому варто поїхати на море в Йорданію
  • 24 серпня, 16:21
  • 851
Найкрутіші нові серіали літа 2019, які ви могли пропустити
  • 26 серпня, 12:13
  • 937
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Погода Суспільство