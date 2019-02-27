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Найкрутіші нові серіали 2019, які варто подивитися у березні
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Найкращі прем'єри серіалів березня 2019 не залишать байдужими фанатів драми, комедій і навіть вампірів. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть у світ у перший місяць весни!
Вдова
Оригінальна назва: The Widow
Жанр: драма, трилер
Країна: США
Режисер: Олівер Блекберн, Семюель Донован
У головних ролях: Кейт Бекінсейл, Алекс Кінгстон, Бабс Олусанмокун, Чарльз Денс
Тривалість: - хв.
Дата: з 1 березня
У центрі подій Джорджія Веллс, смерть чоловіка для якої стала причину перекреслити минуле та почали все з початку. Перший період пройшов доволі непогано, аж поки якось вдома не побачили на телебаченні сюжет зі своїм нібито померлим коханим у Конго. Тепер Джорджія відправиться в іншу країну, щоб дізнатись, що ж насправді трапилось. Але навряд їй сподобаються відповіді.
Вдова, дивитись трейлер серіалу онлайн:
А тепер - апокаліпсис (18+)
Оригінальна назва: Now Apocalypse
Жанр: комедія
Країна: США
Режисер: Грегг Аракі
У головних ролях: Еван Джогіа, Бо Мірчофф
Тривалість: - хв.
Дата: з 10 березня
Несподівана історія про компанію молодих друзів: Карлі, Улісса, Северіна та Форда, які намагаються вижити у цьому жорстокому світі, де існує багато дорослих та підліткових проблем. Наркотики, любов, секс та алкоголь постійно супроводжують цю четвірку. Якось Улісс помічає, що після вживання нелегальних речовин у нього виникають доволі дивні та реалістичні видіння, мовляв, зовсім скоро почнеться апокаліпсис.
А тепер - апокаліпсис, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Зроби гучніше, Чарлі
Оригінальна назва: Turn Up Charlie
Жанр: комедія
Країна: Великобританія
Режисер: Метт Ліпсі, Трістрам Шапіро
У головних ролях: Ідріс Ельба, Пайпер Перабо, Френкі Херві, Джей Джей Філд
Тривалість: 30 хв.
Дата: з 15 березня
У центрі уваги Чарлі - звичайний парубок та ді-джей-невдаха зі столиці Великобританії, якому не щастить ні у роботі, ні у коханні. А от його подрузі Сарі, яка також працює ді-джеєм, не бракує ні слави, ні уваги, а лише порозуміння з донькою Габріель. Тому Сара перебирається з гучних США назад до Лондона, тож Чарлі отримує шанс все ж змінити своє життя, але цінний час з подругою коштуватиме няньченням з її донькою-бунтаркою.
Зроби гучніше, Чарлі, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Реальні упирі
Оригінальна назва: What We Do in the Shadows
Жанр: комедія
Країна: США
Режисер: Тайка Вайтіті
У головних ролях: Кайван Новак, Харві Гільєн, Натасія Деметріу, Метт Беррі
Тривалість: - хв.
Дата: з 27 березня
Сучасний Нью-Йорк зберігає чимало історій, серед яких і про трьох вампірів, які вже чимало століть тут мешкають. Щоправда, новий ритм життя змушує їх виходити на вулиці доволі рідко, адже навколо чимало небезпек та незрозумілих для них речей. Щоправда, і цій веселій трійці, а саме главі помешкання Нандору, саркастичній наді та не надто кмітливому Лазло, доводиться вирішувати чимало конфліктів і у своєму будинку. Однак життя зміниться, коли до них прийде "сучасний" упир.
Реальні упирі, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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