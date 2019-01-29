Найкращі серіали про стосунки, які вас вразять

Серіали про стосунки бувають не лише романтичними, а й кумедними і навіть повчальними. Зібрали найкращі серіали про закоханих, які перевернуть ваше уявлення про стосунки.

Ти найгірший / Ти - втілення гріха (18+)

Оригінальна назва: You're The Worst

Жанр: мелодрама, комедія

Країна: США

Режисер: Джордан Вот-Робертс

У головних ролях: Ая Кеш, Кріс Гір, Десмін Боргер, Кетер Дохонью, Аллан Макклеод, Тод Роберт Андерсон

Тривалість: 26 хв.

Кількість сезонів: 5

Кількість серій: 50

Не надто везучий англійський письменник Джиммі знайомиться на весіллі колишньої дівчини з американкою Гретхен, яка прийшла безплатно випити та вкрасти найдорожчий подарунок. Пара невдах, які не вірять у кохання, разом йде з весілля, проводить ніч та прощається. Однак чомусь кожен з них досі думає про той вечір. Можливо, все складеться?

Ти найгірший, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Катастрофа

Оригінальна назва: Catastrophe

Жанр: комедія

Країна: Великобританія

Режисер: Бен Тейлор

У головних ролях: Ая Кеш, Кріс Гір, Десмін Боргер, Кетер Дохонью, Аллан Макклеод, Тод Роберт Андерсон

Тривалість: 26 хв.

Кількість сезонів: 5

Кількість серій: 50

У центрі сюжету незвичайна пара: американець Роб та ірландка Шерон, які раптово познайомились у Лондоні. Надто запальні стосунки раптово приносять несподіваний подарунок - вагітність. Тепер їм доведеться не лише зберігати полум'я пристрасті, а й вживатись з дивними подругами та незвичайними матусями.

Катастрофа, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Як я зустрів вашу маму

Оригінальна назва: How I Met Your Mothe

Жанр: комедія, ситком

Країна: США

Режисер: Памела Фрайман, Роб Гінберг

У головних ролях: Джош Реднор, Джейсон Сігел, Кобі Смолдерс, Ніл Патрік Гарріс, Елісон Ганніган, Крістін Міліоті

Тривалість: 22 хв.

Кількість сезонів: 9

Кількість серій: 208

Якщо ви досі не бачили цього ледь не культового серіалу, то саме час! Серіал показує значний період життя веселої компанії: самотнього головного героя Теда, його друга Маршала, який вирішує свідчитись спільній подрузі Лілі, серцеїда Барні та просто красуні Робін. Стосунки у різному вигляді, а також пошуки кохання та порція чудового гумору - ось, що пропонує серіал.

Як я зустрів вашу маму, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Останній справжній чоловік

Оригінальна назва: Last Man Standing

Жанр: комедія

Країна: США

Режисер: Джон Пасквін

У головних ролях: Тім Аллен, Ненсі Тревіс, Моллі Ефраїм, Кейтлін Дівер, Гектор Елізондо, Крістоф Сандерс

Тривалість: 22 хв.

Кількість сезонів: 7

Кількість серій: 141

Знайомтесь, Майк Бакстер - 40-річний чоловік, батько трьох Донечок, а також директор з маркетингу у магазинів товарів для туризму і спорту зі зрозумілою назвою "Вільний чоловік". Однак вдома в оточенні дівчат він перетворюється у доволі м'якотілого, хоча у вільний час веде свій відеоблог, іронічно розповідаючи про політичні новини.

Останній справжній чоловік, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Бог мене зафрендив

Оригінальна назва: God Friended Me

Жанр: комедія, драма

Країна: США

Режисер: Маркос Сіга

У головних ролях: Брендон Майкл Холл, Вайолет Бін, Джависія Леслі, Сурадж Шарма, Джо Мортон

Тривалість: 43 хв.

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 13

Головний герой Майл Файнер не просто не вірить у Бога, а навіть записує підкасти про те, щоне існує такої вищої сили. Однак у певний момент персонаж під іменем Бог вирішує додати його у популярній соцмережі. Спершу Майлз не надто вірить у такий збіг, однак згодом він вирішує викрити особу, яка привертає його увагу різноманітними пропозиціями дружби. А навколо хлопця з'являються нові друзі, кохана людина, а також вдається налагодити стосунки з найближчими.

Бог мене зафрендив, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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