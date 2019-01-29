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Найкращі серіали про стосунки, які вас вразять
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Серіали про стосунки бувають не лише романтичними, а й кумедними і навіть повчальними. Зібрали найкращі серіали про закоханих, які перевернуть ваше уявлення про стосунки.
Ти найгірший / Ти - втілення гріха (18+)
Оригінальна назва: You're The Worst
Жанр: мелодрама, комедія
Країна: США
Режисер: Джордан Вот-Робертс
У головних ролях: Ая Кеш, Кріс Гір, Десмін Боргер, Кетер Дохонью, Аллан Макклеод, Тод Роберт Андерсон
Тривалість: 26 хв.
Кількість сезонів: 5
Кількість серій: 50
Не надто везучий англійський письменник Джиммі знайомиться на весіллі колишньої дівчини з американкою Гретхен, яка прийшла безплатно випити та вкрасти найдорожчий подарунок. Пара невдах, які не вірять у кохання, разом йде з весілля, проводить ніч та прощається. Однак чомусь кожен з них досі думає про той вечір. Можливо, все складеться?
Ти найгірший, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Катастрофа
Оригінальна назва: Catastrophe
Жанр: комедія
Країна: Великобританія
Режисер: Бен Тейлор
У головних ролях: Ая Кеш, Кріс Гір, Десмін Боргер, Кетер Дохонью, Аллан Макклеод, Тод Роберт Андерсон
Тривалість: 26 хв.
Кількість сезонів: 5
Кількість серій: 50
У центрі сюжету незвичайна пара: американець Роб та ірландка Шерон, які раптово познайомились у Лондоні. Надто запальні стосунки раптово приносять несподіваний подарунок - вагітність. Тепер їм доведеться не лише зберігати полум'я пристрасті, а й вживатись з дивними подругами та незвичайними матусями.
Катастрофа, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Як я зустрів вашу маму
Оригінальна назва: How I Met Your Mothe
Жанр: комедія, ситком
Країна: США
Режисер: Памела Фрайман, Роб Гінберг
У головних ролях: Джош Реднор, Джейсон Сігел, Кобі Смолдерс, Ніл Патрік Гарріс, Елісон Ганніган, Крістін Міліоті
Тривалість: 22 хв.
Кількість сезонів: 9
Кількість серій: 208
Якщо ви досі не бачили цього ледь не культового серіалу, то саме час! Серіал показує значний період життя веселої компанії: самотнього головного героя Теда, його друга Маршала, який вирішує свідчитись спільній подрузі Лілі, серцеїда Барні та просто красуні Робін. Стосунки у різному вигляді, а також пошуки кохання та порція чудового гумору - ось, що пропонує серіал.
Як я зустрів вашу маму, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Останній справжній чоловік
Оригінальна назва: Last Man Standing
Жанр: комедія
Країна: США
Режисер: Джон Пасквін
У головних ролях: Тім Аллен, Ненсі Тревіс, Моллі Ефраїм, Кейтлін Дівер, Гектор Елізондо, Крістоф Сандерс
Тривалість: 22 хв.
Кількість сезонів: 7
Кількість серій: 141
Знайомтесь, Майк Бакстер - 40-річний чоловік, батько трьох Донечок, а також директор з маркетингу у магазинів товарів для туризму і спорту зі зрозумілою назвою "Вільний чоловік". Однак вдома в оточенні дівчат він перетворюється у доволі м'якотілого, хоча у вільний час веде свій відеоблог, іронічно розповідаючи про політичні новини.
Останній справжній чоловік, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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Бог мене зафрендив
Оригінальна назва: God Friended Me
Жанр: комедія, драма
Країна: США
Режисер: Маркос Сіга
У головних ролях: Брендон Майкл Холл, Вайолет Бін, Джависія Леслі, Сурадж Шарма, Джо Мортон
Тривалість: 43 хв.
Кількість сезонів: 1
Кількість серій: 13
Головний герой Майл Файнер не просто не вірить у Бога, а навіть записує підкасти про те, щоне існує такої вищої сили. Однак у певний момент персонаж під іменем Бог вирішує додати його у популярній соцмережі. Спершу Майлз не надто вірить у такий збіг, однак згодом він вирішує викрити особу, яка привертає його увагу різноманітними пропозиціями дружби. А навколо хлопця з'являються нові друзі, кохана людина, а також вдається налагодити стосунки з найближчими.
Бог мене зафрендив, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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