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10 важливих запитань інфекціоністу про коронавірус
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Вже давно настав час чесно і серйозно поговорити з професійними лікарями-інфекціоністами про коронавірус. Поставили найважливіші запитання щодо пандемії COVID-19.
Чому не варто вимагати тесту на коронавірус за перших симптомів застуди і наскільки виправданий жорсткий карантин: розповідають лікарі-інфекціоністи.
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Чи може лікар одразу сказати, коронавірус у мене чи ні?
Характерних симптомів для коронавірусної інфекції не існує. Коронавірусна інфекція починається так само, як банальне ГРВІ. Тому викликаючи лікаря додому, ви маєте обов'язково сказати йому, якщо ви повернулися протягом останніх двох тижнів з-за кордону.
Чому ми бачимо, що всі уряди світу так стурбовані поширенням інфекції?
Почнемо з того, що це новий вірус для нас, ніхто не знає, чим все може закінчитися. Тільки зараз починаються з'ясування якихось специфічних його складових, питань перебування в людському організмі. Спасибі китайським колегам, вони перші відчули на собі серйозний удар. Те, що знають про вірус вони, не знає ніхто більше, і їм уже сьогодні більш зрозуміло, що відбувається з пацієнтом, як треба з ним діяти.
Колегу забрали на карантин. Що мені робити?
Найближчим часом у вашої колеги буде або підтверджений або знятий діагноз коронавірусної інфекції; у випадку позитивного тесту на коронавірус всі мають бути на карантині.
Наскільки виправдане посилення карантинних заходів в Україні?
Наше завдання, з урахуванням можливостей нашої системи охорони здоров'я по максимуму відстрочити кількість хворих і уникнути одномоментного поширення вірусу, як це було в Італії. Просто у нас люди спочатку бачать зраду в тому, що метро працює і там багато людей, які дихають один одному в обличчя, а потім бачать зраду в тому, що їх почули і метро закривається.
В Україні вже з'явилися випадки реклами міфічних препаратів від коронавірусу. Чому не можна вірити такій рекламі?
Шахраї намагаються заробити на паніці. Ще раз звертаю увагу: поки у світі немає ліків, які діяли б на коронавірус в організмі.
Наскільки далеко все це зайде?
Історія, яку озвучували на рівні уряду Великобританії: мовляв, треба готуватися до того, що фактично вся нація перехворіє. Треба готуватися до того, що, по суті, вся планета перехворіє, хочемо ми цього чи ні. Як би жахливо це не звучало, але 2% населення відсіється, і на цьому все закінчиться.
Що привело до італійського сценарію розвитку подій?
По-перше, спосіб життя. Італійці дуже контактний народ. Обійнятися і поцілуватися при першій зустрічі у них вважається абсолютно нормальним. По-друге, в Італії дуже багато населення похилого віку (середня тривалість життя в країні близько 82-83 років). А це саме та категорія людей, яка схильна до підвищеного ризику летального результату.
Ніскільки якісно тести виявляють захворювання?
Тести виявляють наявність РНК вірусу в клітинах організму людини. Тести якісні, ми ними із задоволенням користуємося. Є тести, які ми отримали за програмою ВООЗ.
Чи можна позначити приблизні терміни перебігу пандемії?
Ніхто не знає правильної і однозначної відповіді на це питання. В основному фахівці сходяться на думці, що до літа ситуація може не розрулитися.
Говорять, що SARS-CoV-2 боїться високих температур. Це правда?
Складно сказати, поки він ще не настільки вивчений. Є припущення про те, що на поверхнях він може зберігатися до декількох годин, попри температуру.
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