Найкращі фільми 21 століття: рейтинг ТОП 100 за версією The Guardian

Британське видання The Guardian визначило 100 найкращих фільмів XXI століття. У список потрапили стрічки про гангстерів, супергероїв, школярів, закоханих і космонавтів, які вийшли на екрани з початку 2000 року. До вашої уваги повний рейтинг!

ТОП найкращих фільмів XXI століття журналісти The Guardian складали спільно з кінокритиками. Лідером рейтингу стала культова стрічка Пола Томаса Андерсона "Нафта" (2007). Головну роль у фільмі зіграв Даніель Дей-Льюїс, який отримав за неї "Оскар".

Друге місце – у стрічки "12 років рабства" (2013) режисера Стіва Макквіна. "Бронзу" отримав фільм "Юність" (2007) Річарда Лінклейтера, який він знімав впродовж 12 років. До вашої уваги найкращі фільми ХХІ століття, які варто подивитись!

11. Малголленд Драйв (2001), Девід Лінч

12. Син Саула (2015), Ласло Немеш

13. Далеко від раю (2002), Тодд Хейнс

14. Біла стрічка (2009), Міхаель Ганеке

15. Крамничні злодюжки (2018), Хірокадзу Кореєда

16. Акт вбивства (2012), Джошуа Оппенгаймер

17. Велика краса (2013), Паоло Соррентіно

18. Серйозна людина (2009), Ітан і Джоел Коени

19. Лінкольн (2012), Стівен Спілберг

20. Рома (2018), Альфонсо Куарон

22. Віднесені привидами (2001), Міядзакі Хаяо, Кірк Вайз

23. Борат (2006), Ларрі Чарльз

24. Іда (2013), Павло Павліковський

25. Пастка (2017), Джордан Піл

26. Один і два (2000), Едвард Янг

27. Готель "Ґранд Будапешт", Вес Андерсон

28. Древо життя (2011), Терренс Малік

29. Небраска (2013), Олександр Пейн

30. Левіафан (2014 року), Андрій Звягінцев

31. Аномаліза (2015), Чарлі Кауфман, Дюк Джонсон

32. Гравітація (2013), Альфонсо Куарон

33. Родина Тененбаумів (2001), Вес Андерсон

34. Дитина (2002), Патрік Пубель

35. 45 років (2015), Ендрю Гейг

36. Надер і Симін: Розлучення (2011), Асгар Фархаді

37. Доґвілль (2003), Ларс фон Трієр

38. Одного разу в Анатолії (2011), Нурі Більге Джейлан

39. Обхід Міка (2010), Келлі Райхардт

40. Чужа (2007), Джоанна Хогг

41. Служниця (2016), Пак Чхан Ук

42. Чотири місяці, три тижні і два дні (2007), Крістіан Мунджіу

43. Вовк з Волл-стріт (2013), Мартін Скорсезе

44. Тоні Ердманн (2016), Марен Аде

45. 13th (2016), Ава Дюверней

46. Повернення (2006), Педро Альмодовар

47. Маргарет (2011), Кеннет Лонерган

48. Дім радості (2000), Теренс Девіс

49. Цілодобові тусовщики (2002), Майкл Вінтерботтом

50. Перед заходом сонця (2004), Річард Лінклейтер

51. Тигр, що крадеться, дракон (2000), Енг Лі

52. Сука-любов (2000), Алехандро Гонсалес Іньярріту

53. Море у вогні (2016), Джанфранко Розі

54. Соціальна мережа (2010), Девід Фінчер

55. Російський ковчег (2002), Олександр Сокуров

56. За канделябрами (2013), Стівен Содерберг

57. Не залишай слідів (2018), Дебра Граник

58. Грозовий перевал (2011), Андреа Арнольд

59. Банди Вассейпура (2012), Анура Кашьяп

60. Третій зайвий (2012), Сет Макфарлейн

61. Сувенір (2019), Джоанна Хогг

62. В очікуванні щастя (2002), Абдеррахман Сіссако

63. Щось не так з Кевіном (2011), Лінн Ремсі

