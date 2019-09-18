Найкращі фільми 21 століття: рейтинг ТОП 100 за версією The Guardian

Британське видання The Guardian визначило 100 найкращих фільмів XXI століття. У список потрапили стрічки про гангстерів, супергероїв, школярів, закоханих і космонавтів, які вийшли на екрани з початку 2000 року. До вашої уваги повний рейтинг!

ТОП найкращих фільмів XXI століття журналісти The Guardian складали спільно з кінокритиками. Лідером рейтингу стала культова стрічка Пола Томаса Андерсона "Нафта" (2007). Головну роль у фільмі зіграв Даніель Дей-Льюїс, який отримав за неї "Оскар".

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Друге місце – у стрічки "12 років рабства" (2013) режисера Стіва Макквіна. "Бронзу" отримав фільм "Юність" (2007) Річарда Лінклейтера, який він знімав впродовж 12 років. До вашої уваги найкращі фільми ХХІ століття, які варто подивитись!

Рейтинг 10 найкращих фільмів

1. "Нафта" (2007), Пол Томас АНДЕРСОН

2. "12 років рабства" (2013), Стів МАККВІН

3. "Юність" (2014), Річард ЛІНКЛЕЙТЕР

4. "Опинись у моїй шкірі" (2014), Джонатан ГЛЕЙЗЕР

5. "Любовний настрій" (2000), Вонг КАРВАЙ

6. "Приховане" (2005) , Міхаель ГАНЕКЕ

7. "Синекдоха, Нью-Йорк" (2008) , Чарлі КАУФМАН

8. "Місячне сяйво" (2016), Баррі ДЖЕНКІНС

9. "Зама" (2017), Лукресія МАРТЕЛЬ

10. "Команда Америка: Світова поліція" (2004), Трей ПАРКЕР

11. Малголленд Драйв (2001), Девід Лінч

12. Син Саула (2015), Ласло Немеш

13. Далеко від раю (2002), Тодд Хейнс

14. Біла стрічка (2009), Міхаель Ганеке

15. Крамничні злодюжки (2018), Хірокадзу Кореєда

16. Акт вбивства (2012), Джошуа Оппенгаймер

17. Велика краса (2013), Паоло Соррентіно

18. Серйозна людина (2009), Ітан і Джоел Коени

19. Лінкольн (2012), Стівен Спілберг

20. Рома (2018), Альфонсо Куарон

Roma / Carlos Somonte/AP

21. Біла стрічка (2009), Міхаель Ганеке

22. Віднесені привидами (2001), Міядзакі Хаяо, Кірк Вайз

23. Борат (2006), Ларрі Чарльз

24. Іда (2013), Павло Павліковський

25. Пастка (2017), Джордан Піл

Get Out / Universal Pictures

26. Один і два (2000), Едвард Янг

27. Готель "Ґранд Будапешт", Вес Андерсон

28. Древо життя (2011), Терренс Малік

29. Небраска (2013), Олександр Пейн

30. Левіафан (2014 року), Андрій Звягінцев

31. Аномаліза (2015), Чарлі Кауфман, Дюк Джонсон

Anomalisa / Picasa/Paramount

32. Гравітація (2013), Альфонсо Куарон

33. Родина Тененбаумів (2001), Вес Андерсон

34. Дитина (2002), Патрік Пубель

35. 45 років (2015), Ендрю Гейг

36. Надер і Симін: Розлучення (2011), Асгар Фархаді

37. Доґвілль (2003), Ларс фон Трієр

38. Одного разу в Анатолії (2011), Нурі Більге Джейлан

Once Upon A Time in Anatolia / Everett Collection/Rex

39. Обхід Міка (2010), Келлі Райхардт

40. Чужа (2007), Джоанна Хогг

41. Служниця (2016), Пак Чхан Ук

42. Чотири місяці, три тижні і два дні (2007), Крістіан Мунджіу

43. Вовк з Волл-стріт (2013), Мартін Скорсезе

44. Тоні Ердманн (2016), Марен Аде

45. 13th (2016), Ава Дюверней

46. Повернення (2006), Педро Альмодовар

Volver / United Archives GmbH/Alamy Stock Photo

47. Маргарет (2011), Кеннет Лонерган

48. Дім радості (2000), Теренс Девіс

49. Цілодобові тусовщики (2002), Майкл Вінтерботтом

50. Перед заходом сонця (2004), Річард Лінклейтер

51. Тигр, що крадеться, дракон (2000), Енг Лі

52. Сука-любов (2000), Алехандро Гонсалес Іньярріту

53. Море у вогні (2016), Джанфранко Розі

Fire at Sea / PR

54. Соціальна мережа (2010), Девід Фінчер

55. Російський ковчег (2002), Олександр Сокуров

56. За канделябрами (2013), Стівен Содерберг

57. Не залишай слідів (2018), Дебра Граник

58. Грозовий перевал (2011), Андреа Арнольд

59. Банди Вассейпура (2012), Анура Кашьяп

60. Третій зайвий (2012), Сет Макфарлейн

Ted / Allstar/Universal Pictures

61. Сувенір (2019), Джоанна Хогг

62. В очікуванні щастя (2002), Абдеррахман Сіссако

63. Щось не так з Кевіном (2011), Лінн Ремсі

We Need to Talk About Kevin / Cannes Film Festival/EPA

64. Суперсімейка (2004), Бред Берд

65. Щасливий Лазар (2018), Аліче Рорвахер

66. Горбата гора (2005), Енг Лі

67. Ікло (2009), Йоргос Лантімос

68. Вільям Тернер (2014 року), Майк Лі

69. Пригоди Паддінгтона 2 (2017), Пол Кінг

Paddington 2

70. Телеведучий: Легенда про Рона Борганді (2004), Адам Мак-Кей

71. Капернаум (2018), Надін Лабакі

72. Вальс з Баширом (2008), Арі Фольман

73. Любов і дружба (2016), Віт Стіллман

74. Пророк (2009), Жак Одіар

75. Філомена (2013), Стівен Фрірз

76. Десять (2002), Аббас Кіаростамі

77. Труднощі перекладу (2003), Софія Коппола

Lost in Translation / The Ronald Grant Archive

78. Одинадцять друзів Оушена (2001), Стівен Содерберг

79. Персеполіс (2007), Маржан Сатрапі, Венсан Паронно

80. Реквієм за мрією (2000), Даррен Аронофскі

81. Акваріум (2009), Андреа Арнольд

82. Історії, які ми розповідаємо (2012), Сара Поллі

83. Кімната сина (2001), Нанні Моретті

84. Тропічна хвороба (2005), Апічатпонг Вірасетакул

Tropical Malady / Kick the Machine Films

85. Спалення (2018), Лі Чхан Дон

86. Старим тут не місце (2007), Ітан і Джоел Коени

87. Вітер, що гойдає ячмінь (2006), Кен Лоуч

88. Ґоморра (2008), Маттео Гарроне

Savagery … Gomorrah / Mario Spada/AP

89. Егоїстичний велетень (2013), Клай Барнард

90. Еден (2012), Меган Гріффітс

91. Бути і мати (2002), Ніколя Філібер

92. Володар бурі (2008), Кетрін Бігелоу

93. Ви, Живі (2007), Рой Андерссон

94. Гладіатор (2000), Рідлі Скотт

Russell Crowe in Gladiator / Dreamworks/Sportsphoto/Allstar

95. Назви мене своїм ім'ям (2017), Лука Гуаданьїно

96. Приватне життя (2018), Тамара Дженкінс

97. Фаренгейт 9/11 (2004), Майкл Мур

98. Темний лицар (2008), Крістофер Нолан

99. Яскрава зірка (2009), Джейн Кемпіон

100. Одного разу в ... Голлівуді (2019), Квентін Тарантіно

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